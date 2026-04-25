 Bayern Múnich protagoniza épica remontada
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Bayern Múnich protagoniza épica remontada previo al duelo ante PSG

El Bayern remontó un 3-0 al descanso para vencer 4-3 al Mainz en una actuación épica, justo en la semana en la que afrontará su decisivo duelo ante el PSG por Champions League.

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Celelebración del Bayern Múnich ante el Mainz 05 - EFE
Celelebración del Bayern Múnich ante el Mainz 05 / FOTO: Agencia EFE

El Bayern Múnich firmó este sábado una de esas remontadas que quedan grabadas en la memoria colectiva del fútbol. En su visita a Maguncia, el conjunto bávaro se impuso por 3-4 al Mainz 05 tras sobreponerse a un contundente 3-0 en contra al descanso, en un duelo que parecía completamente perdido tras una primera mitad llena de errores y desconexiones.

El equipo dirigido por Vincent Kompany salió al campo con una alineación alternativa debido a las ausencias de piezas clave como Harry Kane, Michael Olise y Joshua Kimmich. Esa falta de referentes se tradujo en un Bayern impreciso en la circulación, con pérdidas constantes que el Mainz supo capitalizar a través de contragolpes letales. Aunque el primer tanto llegó en una acción a balón parado, obra de Dominique Kohr, la jugada tuvo su origen en una transición rápida. Los otros dos goles, culminados por Paul Nebel y Sheraldo Becker, reflejaron con claridad el plan del equipo local: velocidad, verticalidad y eficacia.

Bayern Múnich mostró por qué es el mejor equipo alemán

Sin embargo, la historia cambió radicalmente en la segunda mitad. El ingreso de Kane y Olise, seguido más tarde por Jamal Musiala, transformó por completo la dinámica del partido. El Bayern recuperó el control del balón, afinó la presión alta y comenzó a instalarse en campo rival con mayor autoridad. El descuento llegó en el minuto 54 gracias a Nicolas Jackson, quien definió dentro del área tras una asistencia de Konrad Laimer. A partir de ahí, el dominio visitante fue creciendo hasta encontrar premio nuevamente con un espectacular remate de Olise desde fuera del área en el 73.

Con el impulso anímico de los goles, el Bayern se lanzó con todo en busca de una remontada que, minutos antes, parecía improbable. El Mainz, que había sido eficaz en la primera parte, comenzó a ceder terreno ante el empuje bávaro. Finalmente, el gigante alemán completó la hazaña con dos goles más que sellaron un 3-4 épico, demostrando su capacidad de reacción y su profundidad de plantilla. Más allá de que el partido tuviera un valor estadístico en la tabla, la victoria deja claro que el Bayern nunca renuncia, incluso en los escenarios más adversos.

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