Futbol playa: Brasil y Guatemala jugarán partidos amistosos

La selección mundialista de futbol playa de Guatemala se prepara para viajar a Sudamérica con el objetivo de disputar dos partidos de fogueo de talla mundial ante la su similar de Brasil, que ostenta actualmente el título de campeón del mundo de la FIFA en esta modalidad.
Entre las fechas del 4 al 9 de mayo del presente año, el seleccionado nacional dirigido por el técnico Farley Castro enfrentará al seleccionado brasileño, siendo una exigente prueba competitiva para el combinado que viste de azul y blanco, luego de que Brasil conquistará por séptima ocasión el título de campeón mundial en el 2025.
La serie de partidos ante Brasil están programados para el jueves 7 y viernes 8 de mayo de 2026 en el Centro de Eventos Fortaleza-CE, en el estado de Fortaleza, Ceará, Brasil.
Calendario de partidos:
- Brasil vs. Guatemala, jueves 7 de mayo de 2026 a las 16:00 horas GT
- Brasil vs. Guatemala, viernes 8 de mayo de 2026 a las 16:00 horas GT
Habla Farley Castro
El director técnico Farley Castro comparte sus impresiones sobre los paridos que Guatemala tendrá ante Brasil en territorio sudamericano.
"Enfrentarnos nuevamente ante la selección de Brasil, actual campeona del mundo, será otra gran prueba y exigencia para nosotros como cuerpo técnico y para los seleccionados, ese roce internacional ante los mejores del mundo servirá para seguir trabajando y fortaleciendo nuestro nuevo proceso en Selección de Guatemala", dojo Farley Castro.
Cabe destacar que la Selección de futbol playa de Brasil se enfrentó en tres ocasiones a la Selección de Guatemala en partidos de preparación realizados el pasado mes de septiembre de 2025, en la cancha de arena del Complejo Deportivo Greenfield en la ciudad de Guatemala.
Castro es el técnico que condujo a los chapines a la clasificación y posterior participación en el Mundial de Futbol Playa Seyhceles 2025.