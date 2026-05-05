Mbappé rompe el silencio tras las críticas en su contra

El entorno de Kylian Mbappé decidió romper el silencio ante la creciente ola de críticas que ha rodeado al delantero francés en los últimos días. La polémica surgió tras conocerse su viaje a Cerdeña en pleno proceso de recuperación de una lesión, una situación que generó cuestionamientos sobre su compromiso. Sin embargo, desde su círculo cercano aseguran que dicha escapada contó en todo momento con la autorización tanto del cuerpo médico como del club, en un intento por desactivar las dudas sobre su profesionalismo.
A través de un comunicado difundido por AFP, el entorno del jugador fue claro al rechazar las interpretaciones negativas. "Parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva de elementos relacionados con un período de recuperación estrictamente gestionado por el club, sin reflejar la realidad de la implicación diaria de Kylian y su trabajo para el equipo", señalaron.
Mbappé en el ojo del huracán
No obstante, el contexto reciente evidencia cierta fractura en la relación entre Mbappé y su entorno deportivo. En Real Madrid, específicamente en Valdebebas, se ha percibido un distanciamiento tanto en el vestuario como en el cuerpo técnico. Uno de los episodios que alimentó esta percepción ocurrió durante el partido ante el Betis, cuando el atacante abandonó el campo tras lesionarse mostrando evidente molestia, con un saludo frío hacia Álvaro Arbeloa y sin ofrecer mayores explicaciones sobre su estado físico.
El ambiente alrededor del jugador sigue generando inquietud dentro del club, que observa con preocupación el desgaste de la imagen de una de sus principales figuras. En medio de esta situación, Arbeloa también se pronunció con contundencia: "Cada jugador hace lo que considera oportuno en su tiempo libre, no es asunto mío". Además, añadió un mensaje que no pasó desapercibido: "No construimos el Real Madrid con jugadores que visten esmoquin, sino con jugadores que terminan el partido con la camiseta cubierta de sudor y barro, gracias al esfuerzo, el sacrificio y la constancia". Declaraciones que reflejan el momento delicado que atraviesa Mbappé, en medio de críticas y la necesidad de recuperar la confianza dentro y fuera del campo.