Ricardo Arjona estuvo presente en "La Bombonera"

Huracán dio este sábado un gran golpe en los octavos de final del torneo Apertura argentino al eliminar a Boca Juniors en "La Bombonera" con una victoria por 2-3 de la que el portero Hernán Galíndez fue el gran protagonista. El partido tuvo un toque chapín con la presencia del artista Ricardo Arjona.
El ‘Globo’ se impuso con dos tantos del paraguayo Óscar Romero y el restante de Leonardo Gil, mientras que para Boca anotaron los ingresados, también paraguayos, Milton Giménez y Ángel Romero. Óscar y Ángel Romero son hermanos gemelos.
Huracán, que terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Erik Ramírez y Fabio Pereyra, logró un gran triunfo como visitante y selló su pasaporte a cuartos de final.
Y lo consiguió en gran parte por la noche inspirada de Galíndez, argentino nacionalizado ecuatoriano y portero de la Tricolor, quien tuvo seis intervenciones magistrales que evitaron la caída de su valla.
De esta manera, el Boca de Claudio Úbeda suma la tercera derrota en sus últimas cuatro presentaciones, dos de ellas por idéntico marcador de 1-0 como visitante en la Copa Libertadores ante Cruzeiro en Belo Horizonte y frente a Barcelona en Guayaquil.
Tras esta temprana eliminación, al ‘Xeneize’ le queda en este semestre asegurar su clasificación a octavos de final de la Libertadores en las últimas dos fechas de la fase de grupos y superar los dieciseisavos de final de la Copa Argentina en el cruce ante Sarmiento de Junín.
Ricardo Arjona en "La Bombonera"
Para Guatemala, el partido tuvo un apartado especial, y fue la presencia de Ricardo Arjona en una de las zonas VIP del escenario deportivo argentino.
Mediante la transmisión de ESPN Argentina, las imágenes mostraron a un Ricardo Arjona tomando fotografías y videos de su vivencia en el estadio Alberto J. Armando.
Ricardo Arjona está marcando un hito histórico en Argentina en este mes de mayo 2026 con su gira "Lo que el seco no dijo", agotando más de 13 funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires.
El artista guatemalteco ha sumado múltiples fechas, incluyendo el 25 de mayo, consolidándose como un fenómeno de taquilla. Además, se ha confirmado una presentación en Córdoba para el 15 de mayo.