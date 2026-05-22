Pep Guardiola se va del Manchester City a final de temporada

Pep Guardiola anunció este viernes su salida del Manchester City a final de temporada, tras diez años en el club y seis títulos de Premier League y uno Liga de Campeones conquistados con el club mancuniano.
Pese a que tenía un año más de contrato, Guardiola ha decidido poner punto y final a su carrera a final de este curso y recibirá un gran homenaje este domingo en el último partido en el Etihad Stadium de los 'Sky Blues'.
Guardiola se irá del City con 593 partidos dirigidos y 20 títulos, entre ellos seis de Premier League, una 'Champions' -la primera en la historia del City-, tres FA Cup, cinco Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.
El de Santpedor (Barcelona) se marcha como el técnico más laureado de la historia del club y a la altura de los más grandes de Inglaterra, tras diez años en los que no sólo ha convertido al City en el dominador sin dudas de toda competición nacional, sino que también ha transformado la forma de jugar al fútbol en todas las divisiones, implantando un estilo de juego que muchos han intentado copiar, pero pocos replicar.
"What a time we have had together." ? pic.twitter.com/WpkFecBYT4— Manchester City (@ManCity) May 22, 2026
Guardiola: "No tengo planes de entrenar en un tiempo"
Pep Guardiola, aún técnico del Manchester City, aseguró que su siguiente paso va a ser descansar y que no tiene planes de entrenar durante un tiempo.
Guardiola anunció este viernes que abandonará el club a final de temporada tras conquistar veinte títulos, incluyendo seis Premier League y una Champions League, en los casi diez años que ha estado en el cargo.
Preguntado sobre el siguiente capítulo de su carrera deportiva, Guardiola fue claro: "Descansar, no tengo planes de entrenar por un tiempo. Si los tuviera me quedaría aquí. No quiero entrenar en un tiempo", declaró el técnico español, que ha sido relacionado con varias selecciones después de estos diez años en el Manchester City.
Así homenajeará el City a Guardiola
El Manchester City nombrará una de sus tribunas en honor a Pep Guardiola y construirá una estatua en los alrededores del Etihad Stadium para homenajear al técnico más laureado de su historia.
Guardiola anunció este viernes que abandonará el club a final de temporada tras conquistar veinte títulos, incluyendo seis Premier League y una Champions League, en los casi diez años que ha estado en el cargo.
Como homenaje, el City le pondrá su nombre a la tribuna norte del estadio, que acaba de recibir una remodelación para agregar más de 7.000 asientos a esta zona y que se reabrirá por primera vez este domingo.
Además, el club construirá una estatua en los alrededores del estadio como las que ya tienen Vincent Kompany, David Silva y Sergio Agüero.
*Información EFE.