Ya hay fecha para el inicio de LaLiga, temporada 2026/27

La próxima temporada de LaLiga, la máxima categoría del fútbol español, dará inicio el fin de semana del 15 y 16 de agosto de 2026, después de que un proceso de arbitraje resolviera la discrepancia existente entre LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). La decisión respalda la propuesta presentada por la patronal del fútbol profesional y descarta la alternativa defendida por el sindicato de jugadores, que solicitaba retrasar el comienzo hasta el 23 de agosto debido al impacto del Mundial 2026, cuya final está programada para el 19 de julio.
La AFE había argumentado que muchos futbolistas participantes en la Copa del Mundo no dispondrían del tiempo suficiente para disfrutar de sus vacaciones reglamentarias y completar una preparación adecuada antes del inicio de la competición. El sindicato considera que adelantar el arranque de la temporada puede afectar la condición física de los jugadores y aumentar el riesgo de lesiones. Además, lamentó que se prioricen aspectos económicos y comerciales por encima de la salud de los profesionales, insistiendo en la necesidad de actualizar el convenio colectivo para reforzar la protección de los futbolistas.
LaLiga tendrá un mes de pretemporada
Por su parte, LaLiga defendió que el calendario aprobado ofrece un equilibrio entre la estabilidad de la competición y el bienestar de los jugadores. La organización destacó que se respetarán los periodos mínimos de descanso y pretemporada establecidos, además de contemplar medidas especiales para aquellos clubes que cuenten con un número significativo de futbolistas que alcancen las semifinales o la final del Mundial. En esos casos, los encuentros correspondientes a la primera jornada podrían ser aplazados para facilitar una mejor recuperación de los jugadores afectados.
La resolución arbitral también confirmó la planificación del tramo final de la Segunda División española. La jornada 42 se disputará el 6 de junio de 2027, mientras que las eliminatorias de ascenso se celebrarán entre el 9 y el 20 de junio. Con esta decisión, queda definido el calendario general del fútbol profesional español para la próxima campaña, una temporada que estará marcada por los desafíos derivados de un verano especialmente exigente debido a la celebración del Mundial de 2026.