Álvaro Arbeloa deja de ser técnico del Real Madrid

El Real Madrid anunció oficialmente la salida de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo, poniendo fin a una breve etapa al frente del conjunto blanco. A través de un comunicado, la institución merengue informó que ambas partes llegaron a un acuerdo para concluir su vínculo profesional, destacando el compromiso y la dedicación que el exfutbolista mostró durante toda su trayectoria dentro del club.
"El Real Madrid se siente muy agradecido a Álvaro Arbeloa, que durante toda su trayectoria en el club, desde que llegó a nuestra cantera, ha demostrado siempre lealtad, compromiso y profesionalidad. Su figura representa un ejemplo de los valores de nuestro club", expresó la entidad madrileña. Asimismo, el club le deseó éxito tanto a él como a su familia en la nueva etapa que emprenderán fuera de la institución.
Arbeloa no tuvo éxito en el Real Madrid
Arbeloa asumió el cargo en enero de este año tras la destitución de Xabi Alonso, quien dejó el banquillo después de perder la Supercopa de España. Sin embargo, los resultados no acompañaron al técnico español, que debutó con una eliminación en la Copa del Rey frente al Albacete y posteriormente no logró conquistar ni LaLiga ni la UEFA Champions League, cerrando así una temporada sin títulos para el Real Madrid.
Con la salida de Arbeloa, el club ya tiene definido a su sucesor. El portugués José Mourinho será el encargado de asumir las riendas del equipo para la próxima temporada, con el objetivo de devolver al conjunto blanco a la senda de los éxitos y pelear nuevamente por los principales títulos tanto en España como en Europa.