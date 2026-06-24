 Matt Miller, analista deportivo, sufre amputación en accidente

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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Mexico MEX
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South Africa SAO
24/06 19:00 HS
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Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Bosnia & Herzegovina BHO
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Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
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52
Bosnia & Herzegovina BHO
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Qatar QAT
49
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
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England ENG
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Ghana GHA
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23/06 17:00 HS
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Croatia CRO
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Ghana GHA
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27/06 15:00 HS
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Deportes

Matt Miller, analista deportivo, sufre amputación tras accidente automovilístico en pleno Mundial

El comentarista Matt Miller enfrenta un difícil proceso de recuperación tras perder su brazo izquierdo en un grave accidente automovilístico en Missouri, donde sufrió múltiples fracturas.

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Matt Miller, Instagram
Matt Miller / FOTO: Instagram
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Matt Miller, reconocido comentarista deportivo y figura en una de las cadenas más importantes de televisión en Estados Unidos, atraviesa uno de los momentos más desafiantes de su carrera y vida personal tras perder el brazo izquierdo en un grave accidente automovilístico.

La noticia, confirmada recientemente por el propio Matt Miller, ha conmocionado tanto a sus seguidores como a sus colegas del mundo del deporte. 

El analista fue víctima de un aparatoso choque la semana pasada en Missouri, lo que derivó en la amputación de su brazo para salvarle la vida.

El accidente tuvo lugar el 17 de junio en el condado de Jasper, Missouri, donde Miller transitaba al volante de su camioneta. Según los reportes de medios locales, perdió el control y salió de la línea central de la carretera, impactándose de frente contra un tráiler.

El conductor del vehículo de carga resultó ileso, pero las lesiones de Matt Miller fueron de tal gravedad que los servicios de emergencia optaron por trasladarlo en helicóptero hasta el Mercy Hospital para recibir atención inmediata.

"Como resultado del accidente, sufrí lesiones significativas, incluyendo múltiples fracturas y costillas rotas. También me sometieron a una amputación salvavidas de mi brazo izquierdo. Aunque tengo un largo camino por delante, estoy enfocado en mi recuperación y en tomar las cosas día a día", escribió en sus redes sociales.

Foto embed
Matt Miller - Twitter

El mensaje tras sobrevivir

En palabras del propio Matt Miller, el procedimiento fue vital para poder mantenerse con vida y, aunque el proceso de recuperación será extenso, se mantiene optimista respecto al futuro.

En un emotivo comunicado, el analista deportivo expresó su gratitud hacia todos quienes participaron en su rescate y recuperación: 

"Estoy profundamente agradecido por la atención excepcional que he recibido, desde los primeros respondedores hasta los médicos, enfermeras y personal hospitalario", escribió Miller en sus redes sociales.

El comunicador también reconoció el apoyo incondicional recibido tanto de sus colegas como del público, quienes han mostrado solidaridad desde que se conoció la noticia.

Matt Miller adelantó que está decidido a enfrentar el proceso de rehabilitación un día a la vez, confiando en su fortaleza y en el apoyo de su entorno. Pese a la gravedad del accidente, manifestó que se siente animado a continuar y aspirar a una recuperación total.

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