 Árbitros para la primera jornada del Apertura 2026
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Confirmados los árbitros para la primera jornada del Apertura 2026

La actividad de la Liga Nacional dará inicio este viernes 24 de julio con dos partidos.

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Árbitro guatemalteco Diego Ojer - Christoper Chang
Árbitro guatemalteco Diego Ojer / FOTO: Christoper Chang
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Este viernes 24 de julio dará inicio la temporada 2026/2027 de la Liga Nacional de Fútbol de la República de Guatemala -Liga Bantrab-. En esta primera jornada dos partidos serán el viernes, tres el sábado y el juego restante se llevará a cabo el domingo 26 de julio.

Mediante el Departamento de Arbitraje, la Federación de Fútbol de Guatemala -FFG- confirmó las designaciones arbitrales para la primera jornada del Apertura 2026 del futbol guatemalteco, donde llama la atención la ausencia de referentes del arbitraje nacional como Mario Escobar y los hermanos Walter y Bryan López.

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Trofeo de la Liga Bantrab - Alex Meoño

Árbitros para la primera jornada del Apertura 2026

A continuación, te presentamos las seis designaciones arbitrales para la primera jornada del Apertura 2026 del futbol guatemalteco:

Antigua GFC vs. Deportivo Marquense

  • Árbitro: Orlando Alvarado

CSD Municipal vs. Deportivo Mixco

  • Árbitro: Steb Morales

Deportivo San Pedro vs. Xelajú MC

  • Árbitro: Alan Monroy

Aurora FC vs. Deportivo Guastatoya

  • Árbitro: Elmer Herrera

Deportivo Malacateco vs. Cobán Imperial

  • Árbitro: Kevin Cacao

CSD Suchitepéquez vs. Comunicaciones

  • Árbitro: Diego Ojer

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