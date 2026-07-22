Este viernes 24 de julio dará inicio la temporada 2026/2027 de la Liga Nacional de Fútbol de la República de Guatemala -Liga Bantrab-. En esta primera jornada dos partidos serán el viernes, tres el sábado y el juego restante se llevará a cabo el domingo 26 de julio.
Mediante el Departamento de Arbitraje, la Federación de Fútbol de Guatemala -FFG- confirmó las designaciones arbitrales para la primera jornada del Apertura 2026 del futbol guatemalteco, donde llama la atención la ausencia de referentes del arbitraje nacional como Mario Escobar y los hermanos Walter y Bryan López.
Árbitros para la primera jornada del Apertura 2026
A continuación, te presentamos las seis designaciones arbitrales para la primera jornada del Apertura 2026 del futbol guatemalteco:
Antigua GFC vs. Deportivo Marquense
- Árbitro: Orlando Alvarado
CSD Municipal vs. Deportivo Mixco
- Árbitro: Steb Morales
Deportivo San Pedro vs. Xelajú MC
- Árbitro: Alan Monroy
Aurora FC vs. Deportivo Guastatoya
- Árbitro: Elmer Herrera
Deportivo Malacateco vs. Cobán Imperial
- Árbitro: Kevin Cacao
CSD Suchitepéquez vs. Comunicaciones
- Árbitro: Diego Ojer