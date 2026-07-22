 Balean un bus de aficionados en Uruguay
Deportes

Disparan contra autobuses de aficionados en Uruguay

Aficionados del Club Tigre, de Argentina, fueron atacados a balazos cuando regresaban del triunfo ante Nacional en Montevideo. Un hincha resultó herido y el hecho es investigado.

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Balean un bus de aficionados en Uruguay - RR.SS.
Balean un bus de aficionados en Uruguay / FOTO: RR.SS.
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La celebración de los aficionados de Tigre tras la contundente victoria por 3-0 sobre Nacional en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana se vio empañada por un grave episodio de violencia en Montevideo. Los autobuses que trasladaban a los seguidores argentinos de regreso fueron atacados a balazos cuando circulaban por la zona de la ruta 1 y Camino Cibils, donde individuos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra los vehículos.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos diez disparos impactaron en los micros, destrozando varios cristales y generando momentos de pánico entre los pasajeros. Como consecuencia del ataque, un aficionado resultó herido por un disparo en una pierna y un pie, por lo que fue trasladado de inmediato a un centro asistencial para recibir atención médica. Testigos y periodistas presentes señalaron que el desenlace pudo haber sido mucho más grave debido a la cantidad de personas que viajaban en los vehículos.

Incidentes en Uruguay

Las primeras hipótesis apuntan a que el ataque habría sido perpetrado por integrantes de la barra brava de Nacional. Medios uruguayos informaron que los agresores habrían esperado el paso de los autobuses en el lugar del incidente tras la salida del público del Gran Parque Central. Mientras las autoridades investigan lo ocurrido, otros hinchas debieron ser reubicados en diferentes unidades para continuar el viaje de regreso a Argentina en condiciones de mayor seguridad.

El violento episodio opacó una noche que, en lo deportivo, había sido muy favorable para Tigre. El conjunto de Victoria dominó el encuentro y consiguió una valiosa ventaja de cara al partido de vuelta, programado para el martes 28 de julio en el estadio José Dellagiovanna. El vencedor de la serie avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que ya espera Montevideo City Torque.

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