 Guatemala se preparan para torneos internacionales juveniles
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Selecciones juveniles de Guatemala se preparan para torneos internacionales

Las próximas semanas serán de intensa actividad para Guatemala, que competirá en el Premundial Sub-20 de Concacaf y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

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Selección sub-23 de Guatemala que estará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe - FFG
Selección sub-23 de Guatemala que estará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe / FOTO: FFG
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Las selecciones sub-20 y sub-23 de Guatemala encaran semanas decisivas con la mira puesta en dos competencias de gran relevancia para el desarrollo del fútbol nacional. Mientras el combinado sub-20 buscará un boleto a la Copa Mundial de la categoría, la sub-23 continúa su preparación para competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la cita regional.

El primer equipo en entrar en acción será la selección sub-20, dirigida por Sebastián Bini, que debutará este 24 de julio en el Premundial de la Concacaf. La Azul y Blanco enfrentará a Costa Rica a las 14:00 horas, posteriormente se medirá a Antigua y Barbuda el 27 de julio a las 17:00 horas, y cerrará la fase de grupos el 30 de julio ante México a las 19:00 horas. El certamen, que se disputará del 24 de julio al 9 de agosto en Puebla y Ciudad de México, otorgará un cupo al Mundial sub-20 al primer lugar de cada grupo.

Guatemala busca sobresalir en los campeonatos de edad limitada

Por su parte, la selección sub-23, bajo el mando de Willy Coito Olivera, se encuentra concentrada en Estados Unidos, donde realiza un campamento de preparación antes de viajar a Santo Domingo para disputar los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Como parte de su puesta a punto, el equipo sostendrá tres encuentros amistosos los días 22, 24 y 26 de julio, con el propósito de consolidar su funcionamiento colectivo y llegar con mayor ritmo competitivo.

En el torneo regional, Guatemala integrará el Grupo A junto a México, República Dominicana y Venezuela, mientras que el Grupo B estará conformado por Panamá, Cuba, Costa Rica y Colombia. La fase inicial se disputará bajo el formato de todos contra todos, con los dos mejores equipos de cada grupo avanzando a las semifinales. Los ganadores pelearán por la medalla de oro en la final, mientras que los perdedores disputarán el encuentro por el tercer lugar, en una competencia que representa una valiosa oportunidad para medir el crecimiento de las nuevas generaciones del fútbol guatemalteco.

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