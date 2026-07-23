Barcelona hace oficial fichaje de Karim Adeyemi hasta 2031

El Barcelona ha anunciado este jueves el fichaje, hasta el 30 de junio de 2031, del extremo del Borussia Dortmund Karim Adeyemi. El internacional alemán, que ya hace ocho días que llegó a Barcelona para pasar la revisión médica y firmar su nuevo contrato, será presentado hoy a las 13.30 horas en la Oficina Comercial del Spotify Camp Nou.
Adeyemi, de 24 años, es un extremo veloz que puede jugar por ambas banda y ocasionalmente como delantero centro y que llega con el aval de Hansi Flick, que lo conoce bien. Y es que el actual entrenador del conjunto azulgrana fue quien le hizo de debutar, con 19 años, con la selección absoluta de Alemania.
El futbolista, de padre nigeriano y de madre rumana, ha pasado las últimas cuatro temporadas en el Borussia Dortmund, que cobrará por el traspaso 22 millones de euros más otros 9 en variables.
Ahora, se reencontrará con Flick en el Barça, al que llega descansado después de que Julian Nagelsmann no lo convocara para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Adeyemi: "Flick es una de las razones por las que estoy aquí"
El delantero alemán Karim Adeyemi señaló al técnico azulgrana Hansi Flick como "una de las razones" que le han llevado a vestir la camiseta del cuadro catalán.
"Él (Flick) es una de las razones por las que hoy estoy aquí. Desde el primer momento tuvimos conversaciones muy positivas; confié en él desde el primer segundo y me transmitió claramente lo que necesita este club, lo que espera la gente y lo que requiere el equipo", aseguró el jugador de 24 años.
Adeyemi sobre Messi: "Es el mejor jugador que ha existido"
El delantero alemán Karim Adeyemi, anunciado este jueves como nuevo jugador del Barcelona hasta el 30 de junio de 2031, citó al argentino Lionel Messi como su referente azulgrana: "Es el mejor jugador que ha existido".
"Para mí, Messi es el mejor jugador que ha existido. Siempre fue Messi. También disfruté mucho viendo a Ronaldinho y a muchos otros jugadores que han jugado en este club", señaló Adeyemi, quien calificó al Barcelona como "un club histórico".
El atacante alemán, de 24 años, habló de la posibilidad de compartir ataque con Lamine Yamal, al que definió como un "futbolista diferencial" pese a su juventud y la convivencia con los jóvenes talentos del vestuario azulgrana.
*Información EFE.