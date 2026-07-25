 Convocados de Comunicaciones para enfrentar a Suchitepéquez
Deportes

Comunicaciones revela a sus convocados para el juego ante Suchitepéquez

Conoce más detalles del duelo que cerrará la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.

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Jugadores de Comunicaciones en entrenos
Jugadores de Comunicaciones en entrenos / FOTO: Comunicaciones
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La Liga Nacional de Guatemala arrancó el viernes con el Torneo Apertura 2026, donde Antigua y Municipal lograron importantes triunfos ante Marquense y Mixco, respectivamente. Y este sábado, Comunicaciones brindó su lista de convocados para el duelo que cierra la jornada inaugural, es decir, su visita a Suchitepéquez, donde el cuadro de los "Venados" los reciben este domingo a las 17:00 horas en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango.

Arnold Barrios y Fredy Pérez son los porteros convocados para este domingo. David Prada, Diego Santis, Elsar Martin, Emerson Raymundo, Josué Ovando, Kevin Grijalva y Nicolás Olivera son los jugadores defensivos que convocó el técnico chileno Marco Antonio Figueroa.

Los centrocampistas de Comunicaciones llamados para viajar a la costa sur del país fueron: Brayam Castañeda, Jonathan Moncada, José Ayala, Karel Espino y Stheven Robles.

Andersson Ortíz, Axel De la Cruz, Dairon Reyes, Dewinder Bradley, Iván García y Omar Duarte es el arma ofensiva de los "Cremas" para enfrentar al "Gigante del Sur".

Comunicaciones llega a este partido con el reto de dejar atrás la temporada pasada, donde el club quedó a cuatro puntos de descender, aunque la campaña del Clausura 2026 del chileno Figueroa superó en creces a la hecha por Roberto Hernández en el Apertura 2025.

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Listado de convocados para el duelo ante Suchitepéquez - Comunicaciones

Logística mazateca

El Deportivo Suchitepéquez logró el ascenso a la Liga Nacional tras derrotar en el partido por el ascenso a Deportivo Nueva Santa Rosa, y luego de varios años en la Primera División, los mazatecos regresan con baterías recargadas a la Liga Nacional, donde cuenta con dos títulos en el máximo circuito.

Los precios para el partido quedaron establecidos en: Q300 el palco, Q150 la tribuna, Q75 la preferencia y Q50 generales.      

Asimismo, la institución detalló que, el parqueo para motocicletas que usualmente está ubicado en el interior del estadio (preferencia y general sur), no estará habilitado.

El campeón Municipal debuta con triunfo ante Mixco

El partido fue histórico por la utilización, por vez primera, de las tarjetas del FVS, pero ambas no tuvieron resultados positivos para los mixqueños.

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