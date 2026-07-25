Convocados de Comunicaciones para enfrentar a Suchitepéquez

La Liga Nacional de Guatemala arrancó el viernes con el Torneo Apertura 2026, donde Antigua y Municipal lograron importantes triunfos ante Marquense y Mixco, respectivamente. Y este sábado, Comunicaciones brindó su lista de convocados para el duelo que cierra la jornada inaugural, es decir, su visita a Suchitepéquez, donde el cuadro de los "Venados" los reciben este domingo a las 17:00 horas en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango.
Arnold Barrios y Fredy Pérez son los porteros convocados para este domingo. David Prada, Diego Santis, Elsar Martin, Emerson Raymundo, Josué Ovando, Kevin Grijalva y Nicolás Olivera son los jugadores defensivos que convocó el técnico chileno Marco Antonio Figueroa.
Los centrocampistas de Comunicaciones llamados para viajar a la costa sur del país fueron: Brayam Castañeda, Jonathan Moncada, José Ayala, Karel Espino y Stheven Robles.
Andersson Ortíz, Axel De la Cruz, Dairon Reyes, Dewinder Bradley, Iván García y Omar Duarte es el arma ofensiva de los "Cremas" para enfrentar al "Gigante del Sur".
Comunicaciones llega a este partido con el reto de dejar atrás la temporada pasada, donde el club quedó a cuatro puntos de descender, aunque la campaña del Clausura 2026 del chileno Figueroa superó en creces a la hecha por Roberto Hernández en el Apertura 2025.
Logística mazateca
El Deportivo Suchitepéquez logró el ascenso a la Liga Nacional tras derrotar en el partido por el ascenso a Deportivo Nueva Santa Rosa, y luego de varios años en la Primera División, los mazatecos regresan con baterías recargadas a la Liga Nacional, donde cuenta con dos títulos en el máximo circuito.
Los precios para el partido quedaron establecidos en: Q300 el palco, Q150 la tribuna, Q75 la preferencia y Q50 generales.
Asimismo, la institución detalló que, el parqueo para motocicletas que usualmente está ubicado en el interior del estadio (preferencia y general sur), no estará habilitado.