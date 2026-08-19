¿El estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol sin malla?

Los dirigentes de Municipal tienen muy claro sus objetivos infraestructurales en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, escenario deportivo que a lo largo de los últimos años ha sufrido ciertas modificaciones para mejor comodidad de su hinchada, una de las mejores del país históricamente.
De aquel escenario deportivo limitado inaugurado en 1991 muchas modificaciones vinieron en su entorno, hasta llegar a tener una de las mejores iluminaciones a nivel centroamericana, un área de graderío ya con butacas, y ahora el "Rojo" busca un estadio sin malla.
Un estadio sin malla
A través de sus redes sociales, Pedro Arriaza, director de Mercadeo de Municipal, hizo una publicación donde deja abierta la posibilidad de que en algún momento el estadio El Trébol sea un escenario deportivo que no cuente con una malla perimetral entre el graderío y el campo.
"Lindo ver un estadio sin malla y más cerca de los nuestros. Y si juntos hacemos esto posible, ¿se apuntan?", fue el reto que lanzó Arriaza a través de sus redes sociales.
Sin dar mayores detalles de esta iniciativa, sin duda alguna será un gran reto para los dirigentes de Municipal convertir un estadio guatemalteco sin malla, teniendo en cuenta, que en ese recinto de futbol ha existido una serie de problemas con los aficionados, quienes lanzan una serie de objetos al terreno de juego.
El caso más sonado fue la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, la cual se disputó el 27 de diciembre de 2025, y en donde al final del partido, donde el "Mimado de la Afición" perdió el título ante Antigua, hubo invasión al terreno de juego, que terminó en una serie de agresiones las cuales fueron documentadas por la prensa nacional.
Sucede que el aficionado guatemalteco no tiene la cultura de observar los partidos sin una malla protectora, la cual brinda en su momento algún tipo de protección para los protagonistas.
En los siguientes días se conocerán más detalles de este novedoso proyecto que tendría la gente de Municipal de convertir a El Trébol, en un estadio sin malla.