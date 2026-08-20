 Lester Martínez hace grave denuncia previo a su pelea
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Lester Martínez hace grave denuncia previo a su pelea

El boxeador guatemalteco se refirió al cobro ilegal que se hace bajo su nombre.

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Lester Martínez peleará a final de mes ante el croata Luka Plantić
Lester Martínez peleará a final de mes ante el croata Luka Plantić / FOTO: Facebook Lester Martínez
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El boxeador guatemalteco Lester Martínez, quien el próximo sábado 29 de agosto tendrá su pelea número 22 ante el croata Luka Plantić, lanzó una denuncia a través de su cuenta de TikTok, en la cual pide el apoyo de la afición para denunciar una cuenta en dicha red social que usa su nombre para cobrar material exclusivo.

"Banda tenemos que hablar seriamente. Yo no soy de hacer esas cosas, pero hoy lo voy a hacer", arranca diciendo Lester Martínez en un video publicado en una historia de TikTok.

Posteriormente, el chapín hace alusión al problema, y cita un perfil de TikTok llamado: Fans Lester Martínez, donde se cobra material exclusivo de él, pero que esa página no es la oficial del boxeador chapín.

En ese sentido, Lester Martínez expresó: "La verdad, que mala onda que quieran sacar dinero con mi imagen cuando no soy yo. Me hacen favor de reportar esa cuenta. Ni yo estoy cobrando por mi imagen".

Lester también dijo que no le parece que dicha página cobre material que él normalmente sube a sus redes sociales y las comparte con sus seguidores de forma gratuita.

Página ofrece disculpa

Tras la denuncia hecha por Lester Martínez, el perfil Fans Lester Martínez usó la misma vía para ofrecer una disculpa através de dos historias de TikTok. 

"La página de Fans Lester Martínez está creada para apoyar y dar a conocer a nuestro orgullo nacional. Aclaro que nunca se creó para ganar dinero a costillas de él. Yo ni en cuenta de cómo apareció eso de suscribirse", explicó el creador del perfil. 

En una segunda historia expresó: "Lester Martínez, t apoyamos todos los chapines y acá vamos a seguir apoyando. Vos nos has conmovido a todos. Te ofrezco una disculpa campeón, como decía yo, ni en cuenta hasta que vi los videos".  

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Creador de perfil denunciado por Lester Martínez ofrece disculpa - Fans Lester Martínez

Lester Martínez vs. Luka Plantić

Lester Martínez defenderá el título interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente al croata Luka Plantić en un combate programado para el próximo 29 de agosto en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

El desafío representa una de las pruebas más exigentes en la carrera de Martínez, ya que enfrente tendrá a un rival que también llega invicto. Luka Plantić, de 29 años y conocido como "The Thunder" (El Trueno), es el actual campeón internacional de peso supermediano del CMB. El púgil croata ha construido una sólida trayectoria profesional con un récord perfecto de 13 victorias, de las cuales 10 han sido por la vía del nocaut, lo que refleja su poder ofensivo dentro del ring.

Por su parte, Lester Martínez continúa consolidándose como uno de los máximos referentes del boxeo guatemalteco. El campeón mundial interino del CMB registra un récord profesional de 21 combates, con un saldo de 20 victorias, 16 de ellas antes del límite, y un empate.

Lester Martínez: “La etapa más difícil empezó hace un par de días”

El boxeador petenero reconoció que la fatiga que actualmente siente es parte del buen proceso para obtener un excelente resultado ante el croata Luka Plantic.

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