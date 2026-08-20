 Se rompe la armonía entre jugadores y afición
Deportes

Futbol de Guatemala: Se rompe la armonía entre jugadores y afición

Esta semana quedó marcada por una serie de insultos de algunos jugadores contra la afición guatemalteca.

Compartir:
Cuatro jugadores alzaron la voz en contra de los insultos de la afición
Cuatro jugadores alzaron la voz en contra de los insultos de la afición / FOTO: Captura de video y Alex Meño
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La presente semana, el ámbito deportivo en Guatemala vivió una situación irregular, y fue la respuesta de algunos jugadores hacia los insultos de algunos aficionados, lo cual quedó registrado en una serie de video.

Tradicionalmente, que no significa sea correcto, en las distintas canchas del futbol nacional se observa cómo el aficionado paga un boleto para apoyar a su equipo, pero las emociones lo desbordan y empiezan a insultar a diestra y siniestra. Árbitros, jugadores y cuerpos técnicos son víctimas de las llamadas "maltratadas" que los hinchas proliferan desde las gradas.    

Ante esa serie de agresiones verbales, algunos de los profesionales del futbol comprenden que eso sucede normalmente en las canchas y optan por evadir para no meterse a una discusión sin fin con los agresores.

Pero a lo largo de los últimos días, cuatro futbolistas fueron protagonistas al no quedarse callados y responder, con insultos, a los aficionados que los insultaban o llegaban a apoyarlos.

Así va la tabla de goleo del Apertura 2026 de Liga Nacional

Dewinder Bradley da un paso importante tras su triplete marcado a Deportivo Malacateco.

Insultos en Liga Nacional

Durante el inicio de la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026, el pasado sábado 15 de agosto, Cobán Imperial derrotó a Deportivo Mixco 3-2 con un gol agónico de Blady Aldana al 90+8.  

Tras el partido, el jugador visitante Nixón Flores estalló en contra del aficionado cobanero y se enfrascó en una serie de insultos cuando se dirigía a la zona de camerinos. Flores usó expresiones como: "La tenés adentro", mientras hacía gestos con las manos.

@goles502

🤔 Estadio Verapaz ⚽️ #CobánImperial #Mixco #Guatemala

♬ sonido original - GolesGT - GolesGT

Al día siguiente, en el duelo entre Suchitepéquez vs. Marquense, el cual perdió el cuadro mazateco en casa 1-2, la afición insultó a sus jugadores por el mal resultado. Y Wilson Díaz no pudo más y soltó una serie de insultos a la afición, específicamente a un sujeto que también insultaba. Díaz lo trató de "hijo de pu..." y lo invitaba a bajar a la gramilla para que le dijera de frente toda la serie de agresiones verbales. Sin duda alguna fue un momento muy tenso en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango.

Jugadores de Xelajú arremeten contra su afición  

El pasado martes, Xelajú recibió a Diriangén por la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf en el estadio Cementos Progreso, y pese a su triunfo 2-0, la afición local le abucheó a su equi

En la zona de entrevistas, los jugadores Jorge Aparicio y Jesús López se refirieron a ese momento. En el caso de "Apa" se limitó a decir que la afición viajaba más de 300 kilómetros (de Quetzaltenango a la capital) solo para "putear..."

Jorge Aparicio explota contra la afición de Xelajú MC

Jorge Aparicio no se guardó nada tras el triunfo de Xelajú, y arremetió contra su propia afición por las críticas recibidas.

Pero en el caso de Jesús López, sus palabras fueron más hirientes, ya que agradeció a un pequeño grupo de aficionados por el apoyo, pero también le dijo al resto que las "ratas eran las primeras en abandonar el barco cuando se estaba hundiendo".

Y así se vive una semana intensa en el futbol guatemalteco con los cruces de insultos entre afición y jugadores. Hasta el momento, ninguno de los cuatro profesionales ha admitido su error de encarar a la afición, tampoco se ha ofrecido alguna disculpa pública.

Jesús López y sus polémicas declaraciones: “Las ratas son las primeras en bajarse del barco”

La afición de Xelajú fue objeto de las críticas de sus propios jugadores, entre ellos, el “Chucho” y Jorge Aparicio.

En Portada

Restringen paso de transporte pesado por puente del Periféricot
Nacionales

Restringen paso de transporte pesado por puente del Periférico

09:29 AM, Ago 20
Postuladora publica convocatoria para aspirantes a Contralor Generalt
Nacionales

Postuladora publica convocatoria para aspirantes a Contralor General

08:26 AM, Ago 20
Alta Verapaz: 13 heridos tras volcar camión que trasladaba a estudiantest
Nacionales

Alta Verapaz: 13 heridos tras volcar camión que trasladaba a estudiantes

10:08 AM, Ago 20
Capturan en Guatemala a presunto narcotraficante requerido por EE. UU.t
Nacionales

Capturan en Guatemala a presunto narcotraficante requerido por EE. UU.

09:11 AM, Ago 20
Lester Martínez hace grave denuncia previo a su peleat
Deportes

Lester Martínez hace grave denuncia previo a su pelea

11:03 AM, Ago 20

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalPNCEE.UU.FIFAredes socialesSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar