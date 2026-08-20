Se rompe la armonía entre jugadores y afición

La presente semana, el ámbito deportivo en Guatemala vivió una situación irregular, y fue la respuesta de algunos jugadores hacia los insultos de algunos aficionados, lo cual quedó registrado en una serie de video.
Tradicionalmente, que no significa sea correcto, en las distintas canchas del futbol nacional se observa cómo el aficionado paga un boleto para apoyar a su equipo, pero las emociones lo desbordan y empiezan a insultar a diestra y siniestra. Árbitros, jugadores y cuerpos técnicos son víctimas de las llamadas "maltratadas" que los hinchas proliferan desde las gradas.
Ante esa serie de agresiones verbales, algunos de los profesionales del futbol comprenden que eso sucede normalmente en las canchas y optan por evadir para no meterse a una discusión sin fin con los agresores.
Pero a lo largo de los últimos días, cuatro futbolistas fueron protagonistas al no quedarse callados y responder, con insultos, a los aficionados que los insultaban o llegaban a apoyarlos.
Insultos en Liga Nacional
Durante el inicio de la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026, el pasado sábado 15 de agosto, Cobán Imperial derrotó a Deportivo Mixco 3-2 con un gol agónico de Blady Aldana al 90+8.
Tras el partido, el jugador visitante Nixón Flores estalló en contra del aficionado cobanero y se enfrascó en una serie de insultos cuando se dirigía a la zona de camerinos. Flores usó expresiones como: "La tenés adentro", mientras hacía gestos con las manos.
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Al día siguiente, en el duelo entre Suchitepéquez vs. Marquense, el cual perdió el cuadro mazateco en casa 1-2, la afición insultó a sus jugadores por el mal resultado. Y Wilson Díaz no pudo más y soltó una serie de insultos a la afición, específicamente a un sujeto que también insultaba. Díaz lo trató de "hijo de pu..." y lo invitaba a bajar a la gramilla para que le dijera de frente toda la serie de agresiones verbales. Sin duda alguna fue un momento muy tenso en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango.
Jugadores de Xelajú arremeten contra su afición
El pasado martes, Xelajú recibió a Diriangén por la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf en el estadio Cementos Progreso, y pese a su triunfo 2-0, la afición local le abucheó a su equi
En la zona de entrevistas, los jugadores Jorge Aparicio y Jesús López se refirieron a ese momento. En el caso de "Apa" se limitó a decir que la afición viajaba más de 300 kilómetros (de Quetzaltenango a la capital) solo para "putear..."
Pero en el caso de Jesús López, sus palabras fueron más hirientes, ya que agradeció a un pequeño grupo de aficionados por el apoyo, pero también le dijo al resto que las "ratas eran las primeras en abandonar el barco cuando se estaba hundiendo".
Y así se vive una semana intensa en el futbol guatemalteco con los cruces de insultos entre afición y jugadores. Hasta el momento, ninguno de los cuatro profesionales ha admitido su error de encarar a la afición, tampoco se ha ofrecido alguna disculpa pública.