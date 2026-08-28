 Atlético Madrid: Julián Álvarez no viajará a Sevilla
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Atlético Madrid: Julián Álvarez no viajará a Sevilla

Medios españoles aseguran que el futbolista argentino había entrado en un cuadro depresivo.

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Julián Álvarez, jugador del Atlético Madrid
Julián Álvarez, jugador del Atlético Madrid / FOTO: EFE
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Julián Álvarez, delantero internacional argentino del Atlético de Madrid, es baja para el partido contra el Sevilla de este sábado por la indisposición que le ha impedido ejercitarse en las últimas tres sesiones del equipo, mientras que su compatriota Cristian ‘Cuti’ Romero se estrenará ya en la convocatoria, según aseguró Diego Simeone, su entrenador.

Extraoficialmente se detalla que Álvarez había presentado un diagnostico médico donde le detectaron depresión, situación por la cual el club aún no se ha pronunciado.   

"Evidentemente, él (Julián Álvarez) no va a estar mañana", confirmó el técnico en la rueda de prensa posterior al entrenamiento en el Centro Deportivo de Majadahonda, el tercero consecutivo sin la presencia del atacante argentino a causa de una indisposición.

El futuro del delantero sigue en el aire a cinco días del final del mercado de fichajes, con la decisión rotunda e invariable del Atlético de Madrid de no traspasarlo al Barcelona, con lo que las opciones son seguir en el conjunto rojiblanco, con el que tiene contrato en vigor hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, o irse a otro club, en este caso el Arsenal, si aborda el fichaje y cumple las pretensiones de todas las partes.

Atlético reitera que no negociará traspaso de Julián Álvarez al Barcelona

Por su parte, Julián Álvarez sigue indispuesto y no se entrena por segundo día seguido con el cuadro “Colchonero”.

El pleno del Sevilla contra el enredo Julián Álvarez

El Sevilla ha arrancado la temporada de una manera inesperada con dos triunfos y ahora busca el pleno con la visita al Sánchez-Pizjuán de uno de los grandes de LaLiga, el Atlético de Madrid, entre el enredo de Julián Álvarez, por tercer día seguido indispuesto y sin entrenarse y fuera del encuentro de este sábado.

El atacante argentino marca toda la actualidad en el Atlético. No podrá ir al Barcelona, tal y como era (y es) su deseo. Ya se lo ha transmitido de forma contundente el club rojiblanco, pública y privadamente. Su futuro, ahora, está entre seguir en el Metropolitano o marcharse a otro equipo, que no sean ni el Barcelona ni el Real Madrid. El Arsenal es la opción que surge, siempre que convenza al jugador y alcance las pretensiones económicas del Atlético.

No jugará en Sevilla. Sigue indispuesto. No se ha entrenado ni el miércoles ni el jueves ni este viernes con el equipo por ese motivo. "Está realmente mal", confirmó el viernes en Movistar Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado el Atlético de Madrid, porque "ha habido personas que se han encargado de engañarlo y confundirlo".

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Julián Álvarez en el partido de LaLiga ante Villarreal - EFE y DAZN

*Información EFE.

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