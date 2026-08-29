 Jhonny Carías: “Fue la mejor experiencia de mi vida”
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Jhonny Carías tras título mundial en el freestyle: “Fue la mejor experiencia de mi vida”

El freestyler guatemalteco aterrizó en Guatemala tras alcanzar su máximo sueño en el WFFA Super Ball World Open 2026, celebrado en Países Bajos

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Jhonny Carías regresó anoche al país tras lograr un título mundial del freestayle
Jhonny Carías regresó anoche al país tras lograr un título mundial del freestayle / FOTO: Deportes Bantrab
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El freestyler guatemalteco Jhonny Carías, quien la semana pasada se consagró campeón de la División 2 en el WFFA Super Ball World Open 2026, celebrado en Países Bajos, retornó al país lleno de gratitud con Dios y con el guatemalteco que le ha expresado su apoyo en redes sociales.

Vestido con un pantalón blanco, una camisola de la Selección Nacional de Guatemala, una chumpa de color negro, y dos medallas al cuello, junto a una plaqueta, Jhonny Carías arribó con una satisfactoria sonrisa al Aeropuerto Internacional La Aurora, ubicado en la zona 13 capitalina.  

¡Lágrimas de un luchador! Jhonny Carías campeón en el WFFA Super Ball World Open 2026

El freestyler guatemalteco ganó la División 2 de este certamen mundial y es el cierre de una preparación que lo llevó al límite.

Ahí, Jhonny Carías le brindó declaraciones a Deportes Bantrab y expuso: "Fue la mejor experiencia de mi vida. Yo tenía dos ángeles presentes en mi mente y me quería llevar ese triunfo".

Carías contó que le costó mucho llegar a ese título ya que habían casi 300 freestylers, "y quedar en primer lugar fue lo mejor que me pudo haber pasado; me la pasé de lo mejor y me siento orgulloso de representar de buena manera al país".

Jhonny Carías explicó que para obtener ese título mundial tuvo que hacer varias competencias a nivel nacional, posteriormente compitió en Centroamérica, específicamente en Costa Rica. Más adelante su participación fu a nivel latinoamericano, en Colombia, para saltar a Madrid, España, donde ganó un concurso dos semanas antes de iniciar el Mundial de Freestyle, en Países Bajos, donde ganó dicho campeonato.

@deportesbantrab

Recibimos a Jhonny Alexander Carías tras coronarse campeón mundial en la División 2 del Super Ball World Open 2026. Un logro que demuestra el esfuerzo, la dedicación y el ADN ganador del deporte guatemalteco. DeportesBantrab TuBienestarEsNuestroTrabajo

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Un mensaje emotivo del papá

En las afueras del Aeropuerto Internacional La Aurora estaba Juan Carlos Carías, padre de Jhonny, quien al ser entrevistado dijo: "Soy orgullosamente el papá del campeón, de mí flaco Jhonny Carías".

Juan Carlos recordó que fueron tres días de desvelo para poder ver las competencias de su hijo, y explicó que se emocionó mucho al ver las batallas donde Jhonny eliminó a competidores de Japón, Alemania e Italia.

Tras ganar la semifinal, Juan Carlos dice que se comunicó con su hijo Jhonny y le expresó: "Eso era tu sueño, tu meta. Lo lograste. Lo que pase mañana es ganancia". Asimismo, repitió estar orgulloso de él ya que el freestyler ha sido un "patojo trabajador".

@deportesbantrab

El orgullo también se vive en familia. El papá de Jhonny Alexander Carías nos cuenta cómo ha vivido este logro y lo que significa verlo regresar a Guatemala como campeón de la División 2 del Super Ball World Open 2026. #DeportesBantrab #TuBienestarEsNuestroTrabajo

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Título mundial en el freestyle

El Super Ball World Open es la competición abierta de freestyle football más grande del planeta; un torneo que ha desempeñado un papel fundamental en la consolidación de una comunidad global próspera en torno a este deporte. Este tipo de competencias son avaladas oficialmente por la WFFA - World Freestyle Football Association (Asociación Mundial de Futbol Freestyle)-.

Luego de superar varias fases donde hubo rivales de Japón, Francia y España, el guatemalteco Jhonny Carías se instaló en la final de la División 2, donde compitió ante el ecuatoriano Iker Freire. Además, hubo un duelo directo por el tercer lugar entre Renato Valença y Umar.

En la batalla final, la cual se disputó en el GYM XL de Amersfoort, Países Bajos, Jhonny Carías demostró mejor técnica y realizó varias acrobacias que enamoraron al público y a los jueces para ser proclamado campeón de la División 2 del WFFA Super Ball World Open 2026.

Con este título, Jhonny Carías cierra un ciclo de preparación que lo hizo llegar a los límites, pero con mucho trabajo y disciplina logró imponerse a los mejores competidores. 

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