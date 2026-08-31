 Mensaje de Infantino a Messi tras su adiós a la Albiceleste
Deportes

El mensaje de Infantino a Messi luego de su adiós a la Albiceleste

Infantino reaccionó al adiós de Messi de la Albiceleste y destacó su legado con Argentina: “Has inspirado a millones de personas y redefinido nuestro deporte”.

Compartir:
LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: Lionel Messi of Argentina kisses the FIFA World Cup Qatar 2022 Winner's Trophy as Gianni Infantino, President of FIFA, and Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir of Qatar, look on during the FIFA World Cup Qatar 2022 Final
Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La decisión de Lionel Messi de poner punto final a su etapa con la selección argentina provocó numerosas reacciones en el mundo del fútbol. Una de las más destacadas fue la de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien dedicó un mensaje al capitán de la Albiceleste para reconocer la extraordinaria trayectoria que construyó durante sus años defendiendo los colores de su país.

Infantino destacó el impacto que Messi ha tenido tanto en el terreno de juego como entre los aficionados. "Felicidades, Leo Messi, por una carrera internacional extraordinaria que ha inspirado a millones de personas y ha redefinido nuestro hermoso deporte", expresó el dirigente, quien puso en valor la huella que el delantero argentino ha dejado en la historia del fútbol mundial.

Foto embed
Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 -

Infantino recordó los logros de Messi

El presidente de la FIFA también recordó algunos de los principales logros alcanzados por Messi con Argentina. Entre ellos sobresalen el título de la Copa Mundial de 2022, las dos Copas América y la Finalissima, además de sus récords individuales como máximo goleador histórico y jugador con más apariciones con la selección. Infantino también resaltó que el argentino es el futbolista con más partidos disputados en la historia de los mundiales y aseguró que su talento y humildad permanecerán en la memoria de los aficionados.

Finalmente, Infantino agradeció a Messi por los momentos que regaló durante su carrera internacional y por la capacidad que tuvo para conectar a seguidores de distintas partes del mundo. "Gracias por cada recuerdo inolvidable defendiendo los colores de Argentina y por unir a los aficionados de cada rincón del mundo. Te deseo todo lo mejor en tu próxima etapa", concluyó el máximo dirigente de la FIFA, sumándose así al reconocimiento mundial hacia una de las figuras más importantes de la historia del fútbol.

Foto embed
El mensaje de Infantino a Messi luego de su adiós a la Albiceleste - instagram @gianni_infantino

En Portada

Transportistas bloquean carreteras en rechazo al alza de los combustiblest
Nacionales

Transportistas bloquean carreteras en rechazo al alza de los combustibles

07:30 AM, Ago 31
Protestas complican tránsito en alrededores del Congresot
Nacionales

Protestas complican tránsito en alrededores del Congreso

11:45 AM, Ago 31
Cámara del Agro rechaza bloqueos y pide a las autoridades garantizar el orden públicot
Nacionales

Cámara del Agro rechaza bloqueos y pide a las autoridades garantizar el orden público

10:15 AM, Ago 31
Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina: Me vacié t
Deportes

Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina: "Me vacié"

09:24 AM, Ago 31
Gracias por todo: las emotivas reacciones tras el adiós de Messi a la selecciónt
Deportes

"Gracias por todo": las emotivas reacciones tras el adiós de Messi a la selección

10:23 AM, Ago 31

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCCopa Centroamericanaredes socialesViolenciaEstados UnidosSeguridad vialSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar