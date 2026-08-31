Mensaje de Infantino a Messi tras su adiós a la Albiceleste

La decisión de Lionel Messi de poner punto final a su etapa con la selección argentina provocó numerosas reacciones en el mundo del fútbol. Una de las más destacadas fue la de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien dedicó un mensaje al capitán de la Albiceleste para reconocer la extraordinaria trayectoria que construyó durante sus años defendiendo los colores de su país.
Infantino destacó el impacto que Messi ha tenido tanto en el terreno de juego como entre los aficionados. "Felicidades, Leo Messi, por una carrera internacional extraordinaria que ha inspirado a millones de personas y ha redefinido nuestro hermoso deporte", expresó el dirigente, quien puso en valor la huella que el delantero argentino ha dejado en la historia del fútbol mundial.
Infantino recordó los logros de Messi
El presidente de la FIFA también recordó algunos de los principales logros alcanzados por Messi con Argentina. Entre ellos sobresalen el título de la Copa Mundial de 2022, las dos Copas América y la Finalissima, además de sus récords individuales como máximo goleador histórico y jugador con más apariciones con la selección. Infantino también resaltó que el argentino es el futbolista con más partidos disputados en la historia de los mundiales y aseguró que su talento y humildad permanecerán en la memoria de los aficionados.
Finalmente, Infantino agradeció a Messi por los momentos que regaló durante su carrera internacional y por la capacidad que tuvo para conectar a seguidores de distintas partes del mundo. "Gracias por cada recuerdo inolvidable defendiendo los colores de Argentina y por unir a los aficionados de cada rincón del mundo. Te deseo todo lo mejor en tu próxima etapa", concluyó el máximo dirigente de la FIFA, sumándose así al reconocimiento mundial hacia una de las figuras más importantes de la historia del fútbol.