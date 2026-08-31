¿Por qué Messi eligió Brindis para despedirse de Argentina?

Lionel Messi pone punto final a una de las historias más importantes del futbol mundial. El astro argentino anunció este lunes 31 de agosto que se retira de la Selección Argentina después de 21 años y acompañó su despedida con un emotivo video que recorre los momentos más importantes de su vida con la Albiceleste.
Pero hubo un detalle que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: la canción escogida para musicalizar las imágenes.
Messi eligió "Brindis", interpretada por Soledad Pastorutti, conocida cariñosamente como La Sole. No se trata de una canción elegida al azar.
El tema está profundamente relacionado con algunos de los momentos más felices que Messi vivió junto a sus compañeros y ya había sido utilizado por el futbolista después de conquistar la Copa del Mundo en Catar 2022.
Ahora, tres años después, la misma canción que acompañó la celebración de su sueño más grande se convierte en la banda sonora del cierre de su historia con Argentina.
¿Por qué "Brindis" es tan importante para Messi?
El propio Messi había explicado anteriormente el significado que tiene la canción para él y para sus compañeros de la Selección Argentina.
"Brindis" se convirtió en uno de esos temas que formaban parte de la intimidad del vestuario.
Messi contó que la canción de Soledad Pastorutti había acompañado al grupo durante la Copa América y también durante la Copa del Mundo de Catar.
"La canción de la Sole es significativa para nosotros. Nos hace sentir bien, son momentos especiales para nosotros", explicó el futbolista en una entrevista a un medio internacional después de convertirse en campeón del mundo.
No era entonces solamente una canción que le gustaba personalmente. Para Messi estaba asociada a concentraciones, vestuarios, compañeros y momentos que terminaron construyendo la etapa más exitosa de su historia con Argentina.
La primera vez que Messi utilizó "Brindis"
El 18 de enero de 2023, exactamente un mes después de levantar la Copa del Mundo en Catar, Messi publicó un video para recordar aquella histórica conquista.
La canción elegida para acompañarlo fue precisamente "Brindis".
Las imágenes mostraban la transformación de un sueño perseguido durante años en una realidad: Messi finalmente levantando el trofeo que tanto había buscado con su país.
En aquel momento, "Brindis" era una canción de celebración. Representaba el final feliz de una historia que durante muchos años estuvo marcada por derrotas, finales perdidas y cuestionamientos hacia el futbolista.
Tres años después, el significado cambia. Messi vuelve a utilizarla, pero esta vez para decir adiós.
Soledad le canta "Brindis" frente a sus compañeros
La relación entre la canción, Messi y la Selección Argentina tuvo otro capítulo especial durante 2023. Después de la conquista de Catar, la Conmebol realizó un homenaje a los campeones del mundo y Soledad Pastorutti fue una de las artistas invitadas.
La cantante interpretó "Brindis" frente al plantel argentino. Messi no pudo esconder su emoción.
Después de escucharla, el capitán volvió a explicar por qué aquel tema era tan importante dentro del grupo.
"Ese tema para nosotros es muy significativo para el vestuario, es una canción muy especial que la escuchamos mucho", contó.
Aquella presentación convirtió definitivamente a "Brindis" en una canción relacionada con la generación argentina que consiguió romper una sequía de títulos y finalmente alcanzó la gloria mundial.
Pero la historia guarda otra coincidencia. La canción también estuvo ligada a Diego Maradona.
De Diego Maradona a Lionel Messi
Mucho antes de que "Brindis" acompañara a Messi en Catar, Soledad Pastorutti ya había protagonizado un momento especial con otro de los grandes símbolos del futbol argentino.
En 2006, La Sole interpretó la canción junto a Diego Armando Maradona durante una presentación en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires.
Años después, aquella escena volvió a cobrar relevancia. Cuando Soledad interpretó "Brindis" ante los campeones del mundo en 2023, recordó que años atrás había cantado aquel mismo tema junto a Maradona.
La conexión emocionó particularmente a Messi. Dos de los máximos referentes de la historia de la Selección Argentina quedaban, de alguna manera, unidos por la misma canción.
Y ahora el tema vuelve a aparecer para acompañar el último capítulo de Messi con la camiseta que defendió durante más de dos décadas.
¿Quién escribió "Brindis"?
Aunque la canción está inevitablemente asociada a la voz de Soledad Pastorutti, fue escrita por Afo Verde.
El tema forma parte del álbum "Diez años de Soledad", lanzado en 2005 para celebrar la primera década de trayectoria discográfica de la cantante argentina.
Con el paso de los años, "Brindis" trascendió el significado que originalmente tenía dentro de la carrera de La Sole.
Su mensaje sobre el paso del tiempo, las experiencias vividas, los sacrificios, las derrotas y la necesidad de seguir adelante permitió que diferentes generaciones la adoptaran para momentos importantes de sus vidas.