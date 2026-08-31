Resultado Barcelona vs. Rayo Vallecano - Jornada 3 LaLiga

El FC Barcelona se impuso 5-2 al Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou y cerró con victoria la tercera jornada de LaLiga. El partido arrancó con un golpe inesperado: Sergio Camello adelantó a los visitantes y obligó al equipo de Hansi Flick a reaccionar sobre el césped. Los azulgranas no tardaron en encontrar respuestas. Raphinha igualó el marcador y Lamine Yamal puso por delante a los locales con una acción individual de calidad. Un autogol de Florian Lejeune amplió la ventaja, Camello recortó distancias con su segundo tanto y Raphinha, otra vez, más Lamine Yamal sellaron el partido.
La secuencia de goles retrató un encuentro de ida y vuelta. El Rayo aprovechó una transición rápida para que Camello abriera el electrónico. El Barça respondió con autoridad: Raphinha empató tras una combinada por banda y Yamal, con un disparo colocado, dio la vuelta al marcador. El tanto en propia meta de Lejeune dejó el 3-1 y, aunque Camello firmó el doblete y mantuvo viva la esperanza visitante, Raphinha y Lamine Yamal cerraron la noche con sus respectivos dobletes en el partido.
Lo que viene para el Barcelona
El conjunto catalán dominó la posesión y generó más ocasiones claras, aunque pagó la falta de concentración en dos contragolpes del Rayo. Joan García sostuvo al equipo en los tramos de mayor presión rival, mientras la zaga, con Cubarsí y Christensen, se recompuso tras el 0-1 inicial. Flick introdujo cambios en la segunda parte para refrescar el mediocampo y proteger la ventaja. El Camp Nou, que había empezado tenso, acabó celebrando un triunfo trabajado y el pleno de nueve puntos.
Con estos tres puntos, el Barcelona alcanza las nueve unidades en tres jornadas y se coloca líder por diferencia de goles. El Real Madrid, que el domingo goleó 4-0 al Málaga, también suma nueve puntos, pero su +8 queda por detrás del +10 culé.
La lucha por el liderato queda así empatada en victorias y abierta desde agosto: dos equipos invictos, con plantillas profundas y un calendario que pronto medirá la regularidad de ambos. El Barça, al menos esta noche, mira la tabla desde arriba.