Ronaldo y Roberto Carlos adquieren un club en Brasil

El Internacional de Limeira, histórico club del interior del estado de São Paulo que actualmente compite en la tercera división del fútbol brasileño, dio un paso importante hacia una nueva etapa institucional. Su consejo aprobó la transformación de la entidad en una Sociedad Anónima de Fútbol (SAF) y autorizó la venta del 80 % de la nueva estructura a un grupo de inversores en el que figuran los campeones mundiales Ronaldo Nazário y Roberto Carlos.
La decisión fue respaldada por 53 de los 54 consejeros durante una Asamblea General Extraordinaria celebrada el lunes por la noche. El 20 % restante continuará en manos de los actuales socios del club. El proyecto tiene como principal impulsor al gestor deportivo Enrico Ambrogini, quien ya trabajó junto a Ronaldo durante su etapa como controlador del Cruzeiro y posteriormente colaboró con él en la administración del Valladolid español. De acuerdo con versiones de prensa, el príncipe saudí Abdullah bin Saad también formaría parte del grupo inversor.
Nuevo proyecto de Ronaldo y Roberto Carlos
La operación contempla una inversión de 454 millones de reales, alrededor de 88 millones de dólares, durante los próximos diez años. Los recursos estarían destinados a fortalecer diferentes áreas del club, entre ellas la formación de jóvenes talentos, la reorganización de las finanzas, la modernización del centro de entrenamiento y la profesionalización de la gestión administrativa. La ambiciosa meta del nuevo proyecto es conseguir que el Inter de Limeira alcance la primera división del Campeonato Brasileño en un plazo de ocho años.
El club, que cuenta con 112 años de historia, tiene entre sus principales logros los títulos del Campeonato Paulista de 1986 y del Campeonato Brasileño de segunda división de 1988. Actualmente disputa el cuadrangular final de la tercera categoría nacional y aparece entre los candidatos a conseguir el ascenso a la Serie B.
La formalización de la SAF todavía requiere completar algunos trámites, como la elaboración de su estatuto y el registro ante la Junta Comercial, procesos que, según lo previsto, deberían quedar concluidos antes de finalizar este año.