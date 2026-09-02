La Premier League vuelve a dominar el mercado de fichajes

La Premier League volvió a situarse como la competición europea que más dinero destinó al mercado de fichajes de cara a la temporada 2026-2027. De acuerdo con los registros de Transfermarkt, los clubes ingleses invirtieron 4.120 millones de euros, una cifra que supera ampliamente a las principales ligas del continente. La Serie A italiana aparece en segundo lugar con 1.160 millones, seguida por la Bundesliga alemana con 781, LaLiga española con 755 y la Ligue 1 francesa con 605 millones de euros.
El Manchester City encabezó el gasto inglés con una inversión de 450 millones de euros, aunque consiguió recuperar aproximadamente 340 millones mediante ventas. Entre sus principales incorporaciones destacan el argentino Enzo Fernández, convertido en el fichaje más costoso del periodo con 145 millones de euros, además de Elliot Anderson, por 138 millones; Ayyoub Bouaddi, por 96; e Ilman Ndiaye, por 75. El Arsenal, vigente campeón de Inglaterra, también tuvo una participación importante en el mercado al desembolsar 220 millones, con Bruno Guimaraes, Ezri Konsa y Christos Tzolis como algunos de sus principales refuerzos.
Dominio absoluto de la Premier League
El enorme poder de inversión de los clubes ingleses también queda reflejado en sus ingresos: la Premier League superó los 2.500 millones de euros obtenidos por ventas, prácticamente el doble de lo destinado por la Serie A a incorporaciones. En Italia, el Milan protagonizó uno de los movimientos más destacados al contratar al portugués Gonçalo Ramos, procedente del PSG, en una operación que podría alcanzar los 74 millones entre cantidades fijas y variables. El Inter, defensor del título, incorporó al inglés Curtis Jones por 35 millones, mientras que la Juventus cerró a última hora la llegada del alemán Nick Woltemade en calidad de cedido por el Newcastle.
España ocupó el cuarto puesto del listado, con 755 millones de euros gastados y 419 millones ingresados. El Barcelona realizó una inversión superior a los 170 millones por siete futbolistas, sin contabilizar variables, y destacó especialmente la llegada de Rodri Hernández desde el Manchester City por 60 millones fijos, con otros 15 posibles en variables. También incorporó a Anthony Gordon por 70 millones y a Karim Adeyemi por 23.
El Real Madrid, por su parte, cerró su mercado más vendedor del siglo XXI con cerca de 200 millones de ingresos, que ayudaron a financiar una inversión de 225 millones. El club blanco desembolsó 125 millones fijos —hasta 140 con variables— por el marfileño Yan Diomandé, además de 55 millones por Marc Cucurella, 25 por Carlos Espí y 20 por Denzel Dumfries. Alemania quedó tercera con 781 millones, mientras que Francia cerró el grupo de las cinco grandes ligas con 605 millones, en un mercado liderado por el PSG, que incorporó, entre otros, a Ferran Torres por 55 millones y Maghnes Akliouche por 50.