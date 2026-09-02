¿Lester Martínez peleará próximamente en Guatemala?

Héctor Arreola, uno de los entrenadores nacionales que integra el equipo de trabajo del boxeador Lester Martínez, fue entrevistado en el programa Superdeportivo de Emisoras Unidas de Guatemala donde dio a conocer detalles importantes y que aclararon el panorama de los aficionados que desean saber dos aspectos relacionados al pugilista nacional: ¿Habrá una pelea en Guatemala y enfrentará a Saúl ‘Canelo’ Álvarez?
Arreola fue entrevistado por las voces de El Mejor Equipo, donde analizó el triunfo del pasado sábado de Lester Martínez sobre el croata Luka Plantić, que le valió al boxeador petenero mantener el título interino del peso supermediano (168 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y quedar a un paso de retar al campeón absoluto para buscar un título inédito en el deporte guatemalteco.
Dentro de la conversación, surgió la pregunta sobre si Lester Martínez tendría o no una pelea próxima en el territorio guatemalteco, en ese sentido, Héctor Arreola dijo: "La posibilidad de pelear en Guatemala ya está latente, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Queremos hacer un evento en grande para llevar a la afición guatemalteca para que vean de cerca pelear a Lester, y que pueda ser en un escenario con el mayor aforo posible. Eso está en planes y ojalá se pueda concretar".
Héctor Arreola añadió sobre ese tema de una posible pelea de Lester Martínez en el país: "Todos sabemos que hacer un evento de esa magnitud conlleva muchas dificultades, ojalá se pueda concretar. Los manejadores de Lester están interesados en eso; talvez la próxima semana uno de sus managers visite Guatemala para ver esos detalles. No es algo definitivo, pero sí es algo que se está buscando".
Por último, Arreola dijo: "Ojalá se pueda dar, se tiene la intención, pero no hay nada definitivo, pero si se buscará a corto plazo para que él (Lester Martínez) pueda pelear en Guatemala".
*Entrevista en el minuto 56:10 del Facebook Live
¿Lester Martínez peleará ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez?
Tras el triunfo de Lester Martínez sobre el croata Luka Plantić, nuevamente surgió el tema si es posible una pelea entre el guatemalteco y el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, y ante eso, se le preguntó a Arreola cuáles son las posibilidades reales de ese combate, que marcaría para Guatemala un hito.
"Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli pelean el 31 de octubre, y sí, se busca que pueda pelear contra el ganador de ese combate, pero en el boxeo costaría poder concretar. Pero si eso se llegara a concretar, no sería este año, porque ya quedaría muy poco tiempo para un proceso de preparación para las fechas que Saúl pelea, porque el pelea solo dos veces al año. Entonces si se llegara a concretar la pelea, eso sería para el 2027. Eso es lo que se mira en el horizonte para Lester y ojalá se pueda llegar a dar".
Arreola explicó que Lester Martínez normalmente pelea dos veces al año, una fecha es en mayo y la otra en septiembre, la primera por una celebración mexicana y la segunda por el tema de independencia.