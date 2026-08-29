 El emotivo mensaje de Lester Martínez al pueblo de Guatemala
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El emotivo mensaje de Lester Martínez a Guatemala tras vencer a Luka Plantic

“Esto es lo que todos los atletas de Guatemala necesitamos”, aseguró el boxeador petenero tras ver el USC Galen Center en Los Ángeles completamente lleno de guatemaltecos.

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Lester Martínez es campeón mundial interino - Cortesía
Lester Martínez es campeón mundial interino / FOTO: Cortesía
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Tras una noche memorable en Los Ángeles, Lester Martínez no ocultó su felicidad por haber defendido con éxito el título interino del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El pugilista guatemalteco derrotó por nocaut en el décimo asalto al croata Luka Plantić, en un combate que contó con un impresionante respaldo de aficionados chapines. Al finalizar la pelea, Martínez destacó la energía que recibió desde las gradas y también la que llegaba desde Guatemala: "Escucho el ruido que hay aquí y escucho el ruido que están haciendo allá en Guatemala todos los fanáticos, y estoy muy feliz. ¿Sabes qué? Yo soy súper feliz por esto. Todo se vendió, todos están parados".

El petenero también aprovechó para agradecer a los seguidores que hicieron el esfuerzo de viajar desde diferentes lugares para acompañarlo en una noche tan importante. Para Martínez, el respaldo que recibió representa mucho más que el apoyo a un deportista, pues considera que también es una muestra del cariño hacia Guatemala. "Yo les he dicho que siempre estoy contento por las buenas vibras, por el apoyo y, sobre todo, porque se demuestra el apoyo hacia Guatemala. Eso es lo que todos los atletas de Guatemala necesitamos", expresó.

¿Qué viene para Lester Martínez?

Sobre el desarrollo del combate y, especialmente, lo ocurrido en los últimos asaltos, Martínez reconoció la calidad y el poder de Plantić, quien consiguió ponerlo a prueba durante la pelea. El campeón interino tuvo palabras de respeto para su rival y aseguró que era consciente de la peligrosidad del croata. "Mi respeto para Luka, un gran boxeador. Espero que se encuentre bien, que esté con su familia y que siga adelante, porque tiene mucho, tiene mucho. Pero lo sentí muy bien. Yo sé quién es, yo sé el poder que tiene. Espero que vuelva a su familia seguro, pero ese cabrón golpea. Pega, ese cabrón golpea", manifestó.

Con la victoria ya asegurada, la atención de Martínez comienza a dirigirse hacia su próximo desafío. El guatemalteco fue cuestionado sobre quién podría ser su siguiente rival y dejó claro que su objetivo es demostrar que tiene las condiciones necesarias para competir por la máxima gloria de la categoría. "Quiero mostrar que también puedo", señaló Martínez, en referencia a la posibilidad de enfrentar a los mejores exponentes del peso supermediano. En ese sentido, el combate entre Saúl "Canelo" Álvarez y Christian Mbilli, programado para el 31 de octubre en Arabia Saudita, podría ser determinante para conocer el siguiente paso de su carrera.

Finalmente, Lester dedicó buena parte de sus palabras a los aficionados guatemaltecos que estuvieron presentes en el USC Galen Center y a quienes siguieron el combate desde diferentes partes del mundo. "Chapines, gracias por su apoyo, de todo corazón. A todos los que viven acá y viajaron de diferentes estados para poder venir, a todos los que estaban en Guatemala o cualquier país y pudieron venir: no saben qué buena sensación se siente verlos acá", expresó. El campeón también agradeció a quienes lo han acompañado durante su trayectoria y cerró con un mensaje especial para sus padres y para todo el país: "Gracias por acompañarme en esta carrera, que es un largo camino, pero nos vamos a ver, paso a paso". Y, con la emoción todavía a flor de piel, sentenció: "¡Arriba Guatemala!".

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Lester Martínez en su pelea ante Luka Plantic - ProBox TV

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