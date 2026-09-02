Los 10 traspasos más caros del mercado de fichajes 2026/27

Este mercado de fichajes confirmó una vez más que el fútbol europeo vive una era de cifras desorbitadas. El cierre del mercado de fichajes, el 1 de septiembre, dejó un ranking dominado de forma abrumadora por la Premier League. Nueve de las diez operaciones más costosas tuvieron como destino un club inglés. Solo el Real Madrid consiguió colarse en esa lista con un movimiento de gran calibre.
Los clubes de la máxima categoría inglesa volvieron a gastar sin complejos, impulsados por los ingresos televisivos, los patrocinios y la necesidad de competir al más alto nivel. El resultado es un top 10 en el que cinco traspasos alcanzan o superan los 125 millones de euros y el décimo puesto se sitúa por encima de los 87 millones. A continuación, el recuento de las operaciones más caras de este mercado, con las cifras fijas más citadas por fuentes especializadas.
Los 10 traspasos más caros del mercado de fichajes
- Enzo Fernández (Chelsea → Manchester City): 145 millones de euros. El argentino, de 25 años, se convirtió en el fichaje más caro del verano y en una de las operaciones más llamativas del último día de mercado. El City lo fichó para reforzar el centro del campo tras la salida de Rodri y para reunirlo con Enzo Maresca, quien ya lo había dirigido en Londres. Fernández se convierte así en el primer futbolista vendido dos veces por más de 100 millones de libras.
- Morgan Rogers (Aston Villa → Chelsea): 138 millones de euros. El internacional inglés, de 23 años, es el futbolista británico más caro de la historia. Llegó al Chelsea como una de las grandes apuestas del proyecto de Xabi Alonso después de un Mundial 2026 destacado y de un papel decisivo en el título de Europa League del Villa. Firmó un contrato de larga duración y ya dejó su huella en sus primeros partidos.
- Elliot Anderson (Nottingham Forest → Manchester City): 135 millones de euros. El centrocampista inglés de 23 años fue la primera gran inversión del City en este mercado. Destacó en el Forest y con la selección inglesa. Su perfil de mediocentro con capacidad para recuperar y progresar con el balón lo convirtió en una pieza clave para reconstruir el centro del campo ciudadano.
- Bradley Barcola (Paris Saint-Germain → Liverpool): 125 millones de euros.El extremo francés de 23 años llegó a Anfield tras brillar en el PSG, donde acumuló títulos nacionales y europeos. Liverpool ganó la carrera por su fichaje a otros grandes clubes y lo incorporó para dar profundidad y desequilibrio por la banda izquierda.
- Yan Diomande (RB Leipzig → Real Madrid): 125 millones de euros. El único no inglés del top 10. El extremo marfileño de 19 años se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid. Llegó tras una excelente temporada en la Bundesliga y un buen Mundial. El club blanco apostó por su juventud, su desborde y su proyección a largo plazo, con contrato hasta 2033.
- Sandro Tonali (Newcastle → Tottenham): 108 millones de euros. El italiano de 26 años protagonizó uno de los movimientos más importantes de la renovación del Tottenham. Los Spurs rompieron su récord de fichaje para hacerse con un mediocentro experimentado en la Premier League y con capacidad para organizar el juego.
- Mateus Fernandes (West Ham → Tottenham): 99 millones de euros. El portugués de 21 años fue la segunda gran apuesta del Tottenham en el centro del campo. A pesar del descenso del West Ham, los Spurs no dudaron en invertir una cifra cercana a los 100 millones por un mediocentro físico y con recorrido.
- Ayyoub Bouaddi (Lille → Manchester City): 95 millones de euros. El joven centrocampista marroquí de 18 años se convirtió en una de las apuestas de futuro más caras del mercado. El City lo fichó después de su buen rendimiento en Ligue 1 y en el Mundial con Marruecos, sumándolo a un centro del campo que también incorporó a Fernández y Anderson.
- Sávio (Manchester City → Tottenham): 87,7 millones de euros. El extremo brasileño de 22 años cambió el Etihad por el Tottenham. Los Spurs, que ya lo habían perseguido en el pasado, lo incorporaron para reforzar su ataque pese a que su rendimiento en el City no había sido tan regular como se esperaba.
- Bruno Guimarães (Newcastle → Arsenal): 87,5 millones de euros. El brasileño de 28 años cerró el top 10. El Arsenal pagó una cifra elevada por un mediocentro de experiencia, calidad en el pase y presencia física, con el objetivo de reforzar su centro del campo y seguir peleando por los primeros puestos.
Un mercado marcado por el poderío inglés
El dato más elocuente no está solo en los nombres, sino en la procedencia de los clubes compradores. Manchester City y Tottenham concentran seis de las diez operaciones más caras (tres cada uno). Chelsea, Liverpool y Arsenal completan el dominio de la Premier. El Real Madrid, con Diomande, fue la excepción que evitó un monopolio total.
Estas cifras reflejan una realidad consolidada: la Premier League opera en otra dimensión económica. Los clubes ingleses no solo pagan más, sino que lo hacen con mayor frecuencia por jugadores que todavía no han alcanzado su techo o que llegan con un perfil específico para proyectos concretos. Al mismo tiempo, varios de estos traspasos se situaron por encima de las valoraciones de mercado habituales, lo que ha generado debate sobre la sostenibilidad de estos desembolsos.