El Athletic arrolla al Atlético de Simeone

El Athletic Club firmó una contundente victoria por 3-0 sobre el Atlético de Madrid, en un partido que terminó decantándose de forma espectacular a favor del conjunto dirigido por Edin Terzic. Nico Williams, Robert Navarro y Oihan Sancet fueron los encargados de rubricar una goleada que premió la valentía del cuadro bilbaíno y dejó al equipo de Diego Simeone sin capacidad de reacción durante buena parte del segundo tiempo.
La primera mitad estuvo marcada por la intensidad y el equilibrio. Ambos equipos mantuvieron un ritmo elevado pese al intenso calor, aunque ninguno consiguió generar ocasiones suficientemente claras para abrir el marcador. El Athletic mostró una actitud ofensiva y buscó llevar la iniciativa, mientras el Atlético trataba de resistir y encontrar espacios para sorprender al conjunto local.
El Atlético se vino abajo en el segundo tiempo
Todo cambió tras el descanso. Apenas habían transcurrido 30 segundos cuando Nico Williams apareció para conectar de cabeza un preciso centro de su hermano Iñaki y colocar el 1-0. La reacción del Athletic no terminó ahí: apenas dos minutos después, Robert Navarro recibió un excelente pase filtrado de Iñaki, dejó atrás a Grimaldo con un recorte y definió para establecer el 2-0. El arranque arrollador dejó al Atlético completamente desbordado y obligó a los rojiblancos a buscar una reacción que nunca terminó de llegar.
Julián Álvarez, que ingresó al terreno de juego cuando restaba media hora, dispuso de la ocasión más clara del Atlético con un potente disparo desde la frontal, pero Unai Simón respondió con una gran intervención para mantener su portería imbatida. El delantero argentino disputó así su segundo encuentro de la temporada y el primero después del cierre del mercado de fichajes, tras el fallido intento de traspaso al Barcelona.
Ya en el minuto 90, Oihan Sancet sentenció la goleada al aprovechar un pase de Gerenabarrena y poner el definitivo 3-0 en el marcador.