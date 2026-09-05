 El City gana con lo justo y mantiene su marcha perfecta
Deportes

El Manchester City gana con lo justo y mantiene su marcha perfecta

El Manchester City derrotó 1-0 al Coventry con un gol de Erling Haaland y una actuación decisiva de Gianluigi Donnarumma, que sostuvo al equipo hasta el final.

Compartir:
Triunfo del Manchester City ante el Coventry City - EFE
Triunfo del Manchester City ante el Coventry City / FOTO: Agencia EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Manchester City mantuvo su paso perfecto en el inicio de la temporada al derrotar 1-0 al recién ascendido Coventry, en un partido que terminó siendo mucho más complicado de lo esperado para el conjunto dirigido por Enzo Maresca. El cuadro ciudadano sumó su tercera victoria consecutiva, pero dejó una sensación distinta a la de sus mejores años, pues estuvo lejos de mostrar la autoridad que durante mucho tiempo lo caracterizó. El equipo llegó a esta tercera jornada después de imponerse al Bournemouth y al Crystal Palace, aunque esta vez tuvo que resistir hasta el final para asegurar los tres puntos.

La figura decisiva fue Erling Haaland, quien apareció cerca de la media hora para marcar el único tanto del encuentro. El delantero noruego aprovechó un preciso servicio de Enzo Fernández hacia Antoine Semenyo, cuyo centro desde la línea de fondo encontró al atacante en el segundo palo. Haaland se anticipó al guardameta visitante y conectó un certero cabezazo para abrir el marcador. Aunque volvió a representar una amenaza constante, el goleador no tuvo su habitual contundencia y desperdició una clara oportunidad antes del descanso que pudo haber dado mayor tranquilidad al City.

El City dormirá como líder

El otro gran protagonista fue Gianluigi Donnarumma. El guardameta italiano comenzó con un error que estuvo a punto de costarle caro a su equipo, pero se recuperó rápidamente y terminó siendo fundamental para conservar la ventaja. Primero evitó un gol sobre la línea tras un mal control de Abdukodir Khusanov y, posteriormente, respondió ante un mano a mano de Tawo Awoniyi. En el segundo tiempo, cuando el Coventry se lanzó en busca del empate, Donnarumma volvió a aparecer con intervenciones decisivas, incluida una espectacular atajada con el rostro ante un remate a corta distancia de Bobby Thomas.

El conjunto de Frank Lampard terminó jugando con mayor determinación durante la segunda mitad y puso contra las cuerdas a un Manchester City que perdió presencia ofensiva tras las modificaciones. Loum Tchaouna también tuvo una oportunidad para igualar, pero nuevamente se encontró con la seguridad del arquero italiano. El tiempo terminó por agotarse y el Coventry se quedó sin recompensa pese a su insistencia. El City, por su parte, consiguió un nuevo triunfo y conserva el pleno de victorias, aunque esta vez tuvo que defenderse con sufrimiento y lejos de la brillantez que durante años convirtió al equipo en una referencia del fútbol inglés.

Foto embed
Celebración del Manchester City ante el Bournemouth - Agencia EFE
Standings provided by Sofascore

En Portada

Conred emite recomendaciones por nube con polvo del Saharat
Nacionales

Conred emite recomendaciones por nube con polvo del Sahara

12:22 PM, Sep 05
Abren recepción de tachas contra aspirantes a la CGCt
Nacionales

Abren recepción de "tachas" contra aspirantes a la CGC

11:13 AM, Sep 05
Realizan operativos de prevención en varios lugares del paíst
Nacionales

Realizan operativos de prevención en varios lugares del país

10:39 AM, Sep 05
Matan a pareja de criminales que presumía sus lujos en redest
Internacionales

Matan a pareja de criminales que presumía sus lujos en redes

11:13 AM, Sep 05
VIDEO. Marvin Ávila da asistencia en el triunfo del Sao Paulo Sub-20t
Deportes

VIDEO. Marvin Ávila da asistencia en el triunfo del Sao Paulo Sub-20

12:41 PM, Sep 05

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNCReal Madrid#liganacionalEstados UnidosEE.UU.viralCopa CentroamericanaInsólito
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar