El City gana con lo justo y mantiene su marcha perfecta

El Manchester City mantuvo su paso perfecto en el inicio de la temporada al derrotar 1-0 al recién ascendido Coventry, en un partido que terminó siendo mucho más complicado de lo esperado para el conjunto dirigido por Enzo Maresca. El cuadro ciudadano sumó su tercera victoria consecutiva, pero dejó una sensación distinta a la de sus mejores años, pues estuvo lejos de mostrar la autoridad que durante mucho tiempo lo caracterizó. El equipo llegó a esta tercera jornada después de imponerse al Bournemouth y al Crystal Palace, aunque esta vez tuvo que resistir hasta el final para asegurar los tres puntos.
La figura decisiva fue Erling Haaland, quien apareció cerca de la media hora para marcar el único tanto del encuentro. El delantero noruego aprovechó un preciso servicio de Enzo Fernández hacia Antoine Semenyo, cuyo centro desde la línea de fondo encontró al atacante en el segundo palo. Haaland se anticipó al guardameta visitante y conectó un certero cabezazo para abrir el marcador. Aunque volvió a representar una amenaza constante, el goleador no tuvo su habitual contundencia y desperdició una clara oportunidad antes del descanso que pudo haber dado mayor tranquilidad al City.
El City dormirá como líder
El otro gran protagonista fue Gianluigi Donnarumma. El guardameta italiano comenzó con un error que estuvo a punto de costarle caro a su equipo, pero se recuperó rápidamente y terminó siendo fundamental para conservar la ventaja. Primero evitó un gol sobre la línea tras un mal control de Abdukodir Khusanov y, posteriormente, respondió ante un mano a mano de Tawo Awoniyi. En el segundo tiempo, cuando el Coventry se lanzó en busca del empate, Donnarumma volvió a aparecer con intervenciones decisivas, incluida una espectacular atajada con el rostro ante un remate a corta distancia de Bobby Thomas.
El conjunto de Frank Lampard terminó jugando con mayor determinación durante la segunda mitad y puso contra las cuerdas a un Manchester City que perdió presencia ofensiva tras las modificaciones. Loum Tchaouna también tuvo una oportunidad para igualar, pero nuevamente se encontró con la seguridad del arquero italiano. El tiempo terminó por agotarse y el Coventry se quedó sin recompensa pese a su insistencia. El City, por su parte, consiguió un nuevo triunfo y conserva el pleno de victorias, aunque esta vez tuvo que defenderse con sufrimiento y lejos de la brillantez que durante años convirtió al equipo en una referencia del fútbol inglés.