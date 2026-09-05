Lamine Yamal, duda del Barcelona para visitar al Valencia

Lamine Yamal encendió las alarmas en el Barcelona antes de su visita al Valencia, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga. El joven delantero realizó este sábado trabajo individualizado después de recibir un golpe, aunque la situación no le impedirá viajar con el resto de la plantilla. Hansi Flick, entrenador azulgrana, confía en que el atacante pueda recuperarse a tiempo y estar disponible para el compromiso del domingo.
En la conferencia previa al encuentro, Flick explicó la decisión de apartar momentáneamente a Yamal de los entrenamientos grupales. "Recibió un golpe y pensamos que era mejor que entrenara al margen, pero viajará y esperemos que pueda jugar el domingo", señaló el técnico alemán. De esta manera, la presencia del futbolista de Rocafonda se mantiene en duda, a la espera de su evolución y de las sensaciones que presente antes del partido.
Lamine Yamal viajará a Valencia, pero es duda
El entrenador del Barcelona también se refirió a la inesperada derrota del Real Madrid frente al Betis por 1-0, resultado que dejó al conjunto azulgrana con la posibilidad de quedarse como el único equipo con pleno de victorias después de cuatro jornadas. Sin embargo, Flick evitó cualquier exceso de confianza y tomó el tropiezo de su máximo rival como una advertencia de cara al duelo en Mestalla: será necesario mantener la concentración durante los 90 minutos.
El Barcelona afrontará el encuentro con la oportunidad de consolidarse en lo más alto y mantener su arranque perfecto en el campeonato. Una victoria ante el Valencia le permitiría sumar los tres puntos por cuarta jornada consecutiva y convertirse en el único equipo de LaLiga con pleno de triunfos. Para lograrlo, Flick espera contar con Lamine Yamal, aunque la decisión definitiva sobre su participación dependerá de cómo evolucione el golpe sufrido por el atacante.