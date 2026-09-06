 Arsenal remonta ante Chelsea y se queda con el derbi
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Arsenal remonta ante Chelsea y se queda con el derbi de Londres

Los 'Gunners' remontaron ante Chelsea y se llevaron el derbi de Londres. El triunfo mantiene al Arsenal en la parte alta y refuerza su condición de favorito.

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Celebración del Arsenal ante el Chelsea en el Derbi de Londres - Premier League
Celebración del Arsenal ante el Chelsea en el Derbi de Londres / FOTO: Premier League
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El Arsenal de Mikel Arteta volvió a demostrar por qué parte como uno de los grandes favoritos para conquistar la Premier League. Los ‘Gunners’ se impusieron 2-1 al Chelsea de Xabi Alonso en el derbi de Londres y, pese a comenzar el encuentro en desventaja, mostraron carácter, paciencia y calidad para darle la vuelta al marcador.

El Chelsea golpeó apenas al minuto de juego. Morgan Rogers, protagonista en las tres primeras jornadas del campeonato al marcar o asistir en cada una de ellas, aprovechó un balón en la frontal del área para conectar una potente volea que superó a David Raya. El tanto obligó al Arsenal a reaccionar, aunque los locales mantuvieron la calma y comenzaron a inclinar el partido a su favor con Kai Havertz como una de sus principales figuras.

Arsenal remontó para llevarse la victoria

Después de un gol anulado a Riccardo Calafiori por fuera de juego, el Arsenal encontró finalmente el empate. Havertz recibió en las inmediaciones del área y sacó un disparo preciso al primer palo que sorprendió al arquero argentino Emiliano Martínez. El alemán volvió a ser decisivo en la remontada, esta vez sin necesidad de tocar el balón: dejó pasar un envío de Christos Tzolis para permitir que Martin Ødegaard apareciera completamente libre y definiera el 2-1.

Con la ventaja, el Arsenal encontró espacios para sentenciar al contragolpe y dispuso de varias oportunidades, aunque Viktor Gyökeres no logró aprovecharlas. El Chelsea también tuvo su opción más clara en los pies de Estêvão, pero Raya respondió con una espectacular intervención para evitar el empate.

El triunfo deja al Arsenal con nueve puntos, igualado con el Manchester City en la cima, mientras que el Chelsea permanece cuarto con seis unidades. Tras apenas tres jornadas, los ‘Gunners’ ya enviaron un mensaje contundente: volver a arrebatarles la corona no será una tarea sencilla.

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Derbi londinense entre Arsenal y Chelsea - Premier League

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