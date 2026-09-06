 Hansi Flick: “Hemos jugado un partido casi perfecto”
Deportes

Hansi Flick: “Hemos jugado un partido casi perfecto”

Hansi Flick reconoció que necesitan un '9', pero a su vez indicó: “Tenemos mucha calidad en ataque, en el centro del campo, todo el mundo puede marcar goles”.

Compartir:
Hansi Flick, entrenador de Barcelona
Hansi Flick, entrenador de Barcelona / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, afirmó que su equipo jugó un partido "casi perfecto" este domingo en Mestalla, donde superó al Valencia por 0-5 para situarse como líder en solitario.

"Estoy contento. Hemos jugado un gran partido, casi perfecto. Hemos tenido el control, hemos dominado... Eso es lo que quiero del equipo: control del juego, crear espacios y si es posible marcar, lo intentamos. Ha sido un partido fantástico", expresó Hansi Flick en rueda de prensa.

"Nada es perfecto, siempre puedes mejorar. Si fuera perfecto, dejaríamos de trabajar. Siempre queremos hacerlo mejor", agregó Flick, que también reflexionó: "No sé si es necesario con un 0-5 seguir atacando siempre, quiero controlar más ciertas situaciones".

Habla sobre la titularidad de Lamine Yamal

Sobre la titularidad de Lamine Yamal, Hansi Flick señaló: "Esta mañana hemos hablado, me dijo que estaba bien, que podía jugar. Ha jugado bien". Respecto a Rodri, comentó que "todo lo que hace con la pelota, en el partido, tiene sentido".

"Bernal también ha hecho un gran partido, es una gran oportunidad para él y mejorará si lo aprovecha. Rodri es increíble, no solo en el campo, en el vestuario es un absoluto líder y es importante tenerlo", agregó Flick.

Hansi Flick reconoció que necesitan un ‘9’, pero a su vez indicó: "Tenemos mucha calidad en ataque, en el centro del campo, todo el mundo puede marcar goles".

Foto embed
Lamine Yamal, jugador del Barcelona - EFE

Ambiente hostil en Mestalla

El Barcelona goleó este domingo al Valencia (0-5) con un doblete de Lamine Yamal y goles de Fermín, Raphinha y Pedri en Mestalla, cuyo ambiente fue más hostil que nunca por la presencia del presidente del club local, Kiat Lim, para colocarse como líder en solitario con su cuarta victoria consecutiva y tras el pinchazo del Real Madrid. Con el termómetro rozando los 34 grados y la Grada de Animación vacía en forma de protesta, el partido arrancó con pitos para los jugadores locales, el técnico Carlos Corberán y Kiat Lim. El clima era adverso, mucho, para un Valencia al que se le notaron los nervios desde el inicio.

Barcelona golea al Valencia y es líder solitario de LaLiga

Con anotaciones de Lamine Yamal (doblete), Fermín López, Raphinha y Pedri, el Barça venció cómodamente al Valencia, para colocarse como líder solitario del campeonato español.

*Información EFE.

En Portada

Triple colisión en la zona 9 deja tres conductores heridost
Nacionales

Triple colisión en la zona 9 deja tres conductores heridos

10:39 AM, Sep 06
PNC retira más cámaras de vigilancia clandestinas en zona 18t
Nacionales

PNC retira más cámaras de vigilancia clandestinas en zona 18

11:36 AM, Sep 06
Boda termina en tragedia: reportan 22 muertos y decenas de heridos en RD del Congot
Internacionales

Boda termina en tragedia: reportan 22 muertos y decenas de heridos en RD del Congo

12:50 PM, Sep 06
Roberto Montoya es nuevo técnico de Comunicacionest
Deportes

Roberto Montoya es nuevo técnico de Comunicaciones

09:09 AM, Sep 06
Yuri rompe en llanto durante su concierto en Guatemalat
Farándula

Yuri rompe en llanto durante su concierto en Guatemala

08:47 AM, Sep 06

Temas

GuatemalaFútbolPNCFutbol Guatemalteco#liganacionalLiga NacionalReal MadridCopa CentroamericanaEstados UnidosInsólitoEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar