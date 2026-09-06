Hansi Flick: “Hemos jugado un partido casi perfecto”

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, afirmó que su equipo jugó un partido "casi perfecto" este domingo en Mestalla, donde superó al Valencia por 0-5 para situarse como líder en solitario.
"Estoy contento. Hemos jugado un gran partido, casi perfecto. Hemos tenido el control, hemos dominado... Eso es lo que quiero del equipo: control del juego, crear espacios y si es posible marcar, lo intentamos. Ha sido un partido fantástico", expresó Hansi Flick en rueda de prensa.
"Nada es perfecto, siempre puedes mejorar. Si fuera perfecto, dejaríamos de trabajar. Siempre queremos hacerlo mejor", agregó Flick, que también reflexionó: "No sé si es necesario con un 0-5 seguir atacando siempre, quiero controlar más ciertas situaciones".
Habla sobre la titularidad de Lamine Yamal
Sobre la titularidad de Lamine Yamal, Hansi Flick señaló: "Esta mañana hemos hablado, me dijo que estaba bien, que podía jugar. Ha jugado bien". Respecto a Rodri, comentó que "todo lo que hace con la pelota, en el partido, tiene sentido".
"Bernal también ha hecho un gran partido, es una gran oportunidad para él y mejorará si lo aprovecha. Rodri es increíble, no solo en el campo, en el vestuario es un absoluto líder y es importante tenerlo", agregó Flick.
Hansi Flick reconoció que necesitan un ‘9’, pero a su vez indicó: "Tenemos mucha calidad en ataque, en el centro del campo, todo el mundo puede marcar goles".
Ambiente hostil en Mestalla
El Barcelona goleó este domingo al Valencia (0-5) con un doblete de Lamine Yamal y goles de Fermín, Raphinha y Pedri en Mestalla, cuyo ambiente fue más hostil que nunca por la presencia del presidente del club local, Kiat Lim, para colocarse como líder en solitario con su cuarta victoria consecutiva y tras el pinchazo del Real Madrid. Con el termómetro rozando los 34 grados y la Grada de Animación vacía en forma de protesta, el partido arrancó con pitos para los jugadores locales, el técnico Carlos Corberán y Kiat Lim. El clima era adverso, mucho, para un Valencia al que se le notaron los nervios desde el inicio.
*Información EFE.