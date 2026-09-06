Resultado Valencia vs. Barcelona - Jornada 4 LaLiga

El Barcelona confirmó su gran momento en el inicio de LaLiga española al imponerse con autoridad por 0-5 al Valencia en Mestalla. El conjunto dirigido por Hansi Flick volvió a mostrar su poderío ofensivo y resolvió el encuentro sin demasiadas complicaciones ante un rival que atraviesa una profunda crisis institucional y deportiva. Con este nuevo triunfo, el cuadro azulgrana mantiene el paso perfecto en el campeonato y se consolida como el principal referente de la competición.
Lamine Yamal (doblete), Fermín López, Raphinha y Pedri fueron los encargados de darle forma a la goleada catalana. El Barcelona suma ahora 12 puntos de 12 posibles después de cuatro jornadas, con un balance ofensivo de 17 goles marcados y apenas dos recibidos. Estas cifras lo colocan como el equipo más goleador del torneo y, al mismo tiempo, entre los conjuntos que menos han concedido. La realidad es muy diferente para el Valencia, que continúa sin encontrar respuestas y se encuentra en zona de descenso, muy lejos del nivel que se esperaba al comienzo de la temporada.
Barcelona domina LaLiga
El buen funcionamiento colectivo del Barça también tiene un claro reflejo en sus principales figuras. Raphinha atraviesa un momento excepcional y encabeza la tabla de goleadores de LaLiga con seis tantos en cuatro encuentros. Detrás aparece Fermín López, quien ya suma cuatro anotaciones, mientras que Lamine Yamal acumula cuatro también. La aportación de los tres atacantes se ha convertido en uno de los principales argumentos del equipo de Flick, que combina efectividad, profundidad y una notable capacidad para transformar sus ocasiones en goles.
El triunfo en Mestalla, además, permite al Barcelona afrontar con confianza el siguiente gran desafío de la temporada. El conjunto catalán deberá cambiar rápidamente el chip para concentrarse en la UEFA Champions League, competición que comienza esta semana y que representa una nueva oportunidad para medir sus aspiraciones a nivel continental. El equipo azulgrana debutará el próximo miércoles en el Spotify Camp Nou, donde recibirá al Feyenoord en un encuentro programado para las 10:45 horas, según el horario de Guatemala.