 Comunicaciones pierde en la mesa ante Mixco
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Comunicaciones pierde en la mesa ante Mixco por alineación indebida

Comunicaciones perdió 3-0 ante Deportivo Mixco en la mesa por alineación indebida, tras incumplir la regla 6+5 durante el partido de la jornada 7.

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Partido entre Comunicaciones y Deportivo Mixco
Partido entre Comunicaciones y Deportivo Mixco / FOTO: Alex Meoño
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Comunicaciones pierde en la mesa ante Deportivo Mixco luego de que el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional resolviera sancionar al conjunto crema por alineación indebida durante la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 del futbol guatemalteco.

De acuerdo con la resolución emitida por la Liga Nacional, el encuentro disputado frente al Deportivo Mixco queda oficialmente registrado con marcador de 3-0 a favor del conjunto chicharronero. La decisión se tomó después de determinar que Comunicaciones incumplió la normativa establecida para la utilización de futbolistas extranjeros durante el partido.

Comunicaciones pierde en la mesa

La infracción se produjo durante tres minutos del encuentro del pasado sábado, cuando Comunicaciones tuvo en cancha a seis jugadores extranjeros: Nicolás Olivera, Dairon Reyes, Karel Espino, Jonathan Moncada, Agustín Vuletich y Omar Duarte. Con esta alineación, el equipo capitalino incumplió la regla 6+5 que rige en la Liga Nacional y que limita la presencia de futbolistas foráneos en el terreno de juego.

Con la resolución, Comunicaciones pierde los puntos obtenidos en el partido y ahora deberá pasar la página rápidamente. Los cremas ya tienen la mirada puesta en su siguiente compromiso, frente a Marquense, este miércoles 9 de septiembre a las 18:00 horas en el Estadio Cementos Progreso. El encuentro tendrá un ingrediente especial, ya que marcará el debut de Roberto Montoya como entrenador del conjunto albo.

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Comunicaciones empató ante Mixco, pero podría perder en partido en la mesa - Alex Meoño

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