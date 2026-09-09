 Carlos Alcaraz eliminado en cuartos de final del US Open
Deportes

Carlos Alcaraz eliminado en cuartos de final del US Open

El vigente campeón del US Open, Carlos Alcaraz, quedó eliminado en su regreso tras cinco meses de lesión, luego de un épico duelo de más de cuatro horas que terminó en la madrugada.

Compartir:
Carlos Alcaraz eliminado en cuartos de final del US Open - EFE
Carlos Alcaraz eliminado en cuartos de final del US Open / FOTO: Agencia EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Carlos Alcaraz quedó eliminado del Abierto de Estados Unidos en los cuartos de final tras protagonizar una batalla de 4 horas y 28 minutos frente al estadounidense Ben Shelton. El español, que regresaba a la competición después de casi cinco meses alejado de las pistas por una lesión en la muñeca, cayó por 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7), en un encuentro que terminó pasadas las 03:30 de la madrugada en Nueva York.

El partido tuvo todos los ingredientes de una noche inolvidable. Alcaraz se adjudicó el primer set después de imponerse en un ajustado desempate, pero Shelton reaccionó con contundencia y se llevó las dos siguientes mangas. El murciano consiguió recuperar su mejor versión en el cuarto parcial, donde incluso llegó a vomitar en dos ocasiones sobre una toalla debido al enorme desgaste físico. Con todo en juego, ambos mantuvieron sus servicios en el quinto set hasta llegar al desempate definitivo, en el que el estadounidense consiguió el triunfo ante su público.

Ben Shelton hizo historia ante Alcaraz

Shelton, número nueve del mundo, consiguió así una de las victorias más importantes de su carrera, ya que hasta este encuentro nunca había derrotado a un jugador situado entre los tres primeros del ranking. El estadounidense rompió una estadística de 0-17 ante rivales de ese nivel y avanzó a las semifinales, donde se enfrentará a su compatriota Frances Tiafoe. El resultado garantiza que Estados Unidos tendrá un representante en la final del domingo y alimenta la ilusión local por poner fin a una sequía que se extiende desde el título de Andy Roddick en 2003.

Para Alcaraz, la derrota pone fin a su intento de defender la corona conquistada el año pasado en Nueva York. Aun así, su regreso deja sensaciones positivas después de casi cinco meses de inactividad. El español fue superando rondas y recuperando sensaciones hasta encontrarse con un Shelton inspirado, que supo aprovechar sus 53 errores no forzados. El murciano, que había ganado 15 de sus 16 partidos disputados a cinco sets, se marcha del US Open con una dura eliminación, pero también con la certeza de haber vuelto a competir al máximo nivel.

Foto embed
Carlos Alcaraz eliminado en cuartos de final del US Open - Agencia EFE

En Portada

Jornada de protestas: Bloqueos en carreteras y recorrido de caravanast
Nacionales

Jornada de protestas: Bloqueos en carreteras y recorrido de caravanas

07:02 AM, Sep 09
PNC anuncia plan de actuación ante posibles bloqueos y protestast
Nacionales

PNC anuncia plan de actuación ante posibles bloqueos y protestas

06:36 AM, Sep 09
Incendio deja pérdidas materiales y animales muertos en San Marcost
Nacionales

Incendio deja pérdidas materiales y animales muertos en San Marcos

07:23 AM, Sep 09
Carlos Alcaraz eliminado en cuartos de final del US Opent
Deportes

Carlos Alcaraz eliminado en cuartos de final del US Open

07:23 AM, Sep 09
Familias Reales se reúnen en Oslo para decir adiós al Rey Harald Vt
Internacionales

Familias Reales se reúnen en Oslo para decir adiós al Rey Harald V

06:53 AM, Sep 09

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalReal MadridEstados UnidosEE.UU.redes socialesLiga Nacionalviral
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar