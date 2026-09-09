 Figueroa revela detalles de su salida de Comunicaciones
Deportes

El 'Fantasma' Figueroa hace nuevas confesiones tras su salida de Comunicaciones

Marco Antonio Figueroa confesó que evaluó alejarse de los banquillos antes del inicio del torneo y que finalmente presentó su renuncia antes del Clásico ante Municipal.

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Marco Antonio Figueroa en conferencia de prensa
Marco Antonio Figueroa en conferencia de prensa / FOTO: Alex Meoño
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Marco Antonio ‘El Fantasma’ Figueroa sigue dando de qué hablar después de su salida de Comunicaciones. Ha pasado más de una semana desde que dejó el banquillo de los cremas y el entrenador chileno volvió a referirse a su experiencia en Guatemala, esta vez durante su presentación como nuevo técnico del Real Estelí de Nicaragua. A su llegada al país centroamericano, Figueroa calificó de "amargo" su paso por el fútbol guatemalteco y, posteriormente, reveló nuevos detalles sobre las razones que influyeron en su decisión de abandonar al conjunto albo.

Durante su presentación, el estratega explicó que inicialmente llegó a Guatemala con mucha ilusión, pero que esa motivación se fue apagando con el tiempo debido a diferentes circunstancias dentro del club. "Primero, cuando yo elegí ir a Guatemala, llegué con el mismo entusiasmo que llegué acá, a Guatemala, y de a poco se fue consumiendo ese entusiasmo. Con el trato, con el proyecto, se fue consumiendo, se fue consumiendo", manifestó Figueroa al recordar su etapa al frente de Comunicaciones.

Figueroa presentó su renuncia antes del Clásico

El técnico también confesó que el desgaste que experimentó durante su estadía con los cremas fue determinante. Incluso, aseguró que contempló la posibilidad de alejarse de los banquillos y regresar a México, pero finalmente presentó su renuncia antes del Clásico frente a Municipal. "Yo, dos meses antes de renunciar, porque renuncié antes del Clásico, me iba a ir a México y no dirigir, porque fue muy desgastante el tiempo que estuve ahí y sin reconocimiento", señaló. Figueroa dejó entrever así que su salida no fue una decisión tomada de manera repentina, sino el resultado de un proceso que venía acumulando desgaste.

Ahora, instalado en Nicaragua para asumir el reto con Real Estelí, el ‘Fantasma’ explicó que su prioridad también estuvo relacionada con la cercanía a México, donde busca mantener un vínculo más próximo con su familia. "Yo quería estar cerca de México, no quería estar en Sudamérica, teniendo posibilidades de ir a Sudamérica. Hace un mes y medio pude ir a Costa Rica, pude ir a Honduras, pero yo quiero estar cerca de México", afirmó. Finalmente, reveló el principal motivo de esa determinación: "¿Por qué? Porque tengo a mis hijos regados por todo el mundo, porque están regados por todo el mundo, y esa es la razón".

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El 'Fantasma' Figueroa en su llegada a Nicaragua - Real Estelí

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