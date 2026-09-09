Video exclusivo: Gala Montes deja La Casa de los Famosos

Un giro inesperado sacudió la dinámica de La Casa de los Famosos México 2026, luego de que Gala Montes, una de las participantes más esperadas, decidiera abandonar el popular reality show a tan solo dos días de haber ingresado.
La noticia, confirmada el martes 8 de septiembre, tomó por sorpresa tanto a sus compañeros dentro de la casa como a la audiencia, quienes no esperaban una salida tan prematura y repentina.
Gala Montes, conocida por su trayectoria en televisión, optó por finalizar su participación en el programa sin previo aviso a los demás concursantes, lo que generó un ambiente de asombro y desconcierto entre los habitantes de la casa.
Su partida marca uno de los abandonos más rápidos en la historia reciente del formato en México.
A través de sus plataformas oficiales, la producción de La Casa de los Famosos México se encargó de aclarar los motivos detrás de la inesperada salida.
Según el comunicado, la decisión de Gala Montes fue completamente personal y voluntaria, desmintiendo cualquier especulación sobre posibles conflictos, discusiones con otros participantes o carencias dentro de las instalaciones del programa.
"Informamos a nuestros seguidores que #GalaMontes decidió voluntariamente salir de la #LaCasaDeLosFamososMx y, con ello, terminar su participación. Le deseamos el mejor de los éxitos en futuros proyectos", fue el mensaje difundido en la cuenta oficial de Instagram del programa, confirmando la autonomía de la artista en su elección de dejar el encierro televisivo.
Así fue el momento de la partida
Las cámaras del reality show lograron captar el instante preciso en que Gala Montes emprendió su salida de La Casa de los Famosos México 2026.
El video, que rápidamente circuló entre los seguidores del programa, muestra a la artista dirigiéndose con premura hacia la zona conocida como el "zoom".
Esta sala es habitualmente utilizada para reuniones cruciales, como las previas a las galas de eliminación, donde los nominados esperan el veredicto del público.
En las imágenes, se observa a Gala Montes subiendo rápidamente las escaleras, vestida con un elegante vestido largo de color blanco. Complementaba su atuendo con unos calcetines largos y zapatillas, también blancas, y unos lentes cuadrados de tono oscuro.
La celeridad de sus movimientos y la ausencia de interacción con otros participantes en ese momento resaltaron la naturaleza sorpresiva de su partida.
Desde ese instante, la presencia de Gala Montes dentro de las instalaciones de La Casa de los Famosos México cesó por completo, dejando un vacío y muchas interrogantes entre sus compañeros y la audiencia.