 Cámara capta asesinato de joven durante intento de robo
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Cámara capta asesinato de joven que se resistió al robo de su moto

Asesinan a joven que se negó a entregar su moto a delincuentes.

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Joven es asesinado tras negarse a entregar su moto durante un robo., Captura de pantalla video de X.
Joven es asesinado tras negarse a entregar su moto durante un robo. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un joven que regresaba del gimnasio hacia su domicilio fue asesinado luego de resistirse al robo de su motocicleta en Buenos Aires, Argentina. El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad.

La víctima fue identificada como David Elías Ojeda Vázquez, de 23 años, conocido en su barrio como "Tito". Según se observa en el video, un grupo de sujetos que se movilizaba en motocicleta interceptó al joven cuando se dirigía a su vivienda.

En las imágenes se observa que los presuntos agresores vestían uniformes similares a los utilizados por repartidores de aplicaciones. Los sujetos se acercaron a Ojeda Vázquez y, mientras mostraban un arma, lo amenazaron para que entregara su vehículo.

El joven se negó al atraco y emprendió el escape. Sin embargo, durante la huida recibió un disparo en la espalda y terminó tirado sobre la vereda. Los sujetos huyeron del lugar a bordo de su motocicleta.

Joven murió en el hospital 

David Elías Ojeda Vázquez fue trasladado a un hospital, pero murió horas después a consecuencia del ataque.

El joven era conocido en el barrio por ser emprendedor. Tras conocerse su muerte, amigos y personas cercanas expresaron su consternación en redes sociales y ante medios de comunicación, donde también solicitaron justicia por el caso.

En las últimas horas, el caso ha generado un creciente clamor entre amigos, personas cercanas y vecinos, quienes se han unido para exigir justicia por la muerte de David Elías Ojeda Vázquez y que los responsables sean identificados y respondan ante las autoridades.

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