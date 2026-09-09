 Incendio deja pérdidas materiales y animales muertos en San Marcos
Nacionales

Incendio deja pérdidas materiales y animales muertos en San Marcos

El fuego consumió varios ambientes de un inmueble; las pérdidas superan los Q100 mil.

Compartir:
Un incendio en un inmueble de San Marcos cobró la vida de varios animales y dejó daños materiales., Bomberos Municipales Departamentales
Un incendio en un inmueble de San Marcos cobró la vida de varios animales y dejó daños materiales. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un incendio estructural se registró en el Cantón San Miguel, de la aldea San Andrés Chapil, en el municipio de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, donde una cocina y una bodega fueron consumidas por las llamas.

Los Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar a bordo de la unidad BD-12 para controlar el siniestro. Los socorristas informaron que trabajaron durante aproximadamente una hora y media y utilizaron alrededor de 850 galones de agua para sofocar el fuego.

De acuerdo con la información proporcionada por los cuerpos de socorro, en la bodega se almacenaban zacate, maíz, leña y madera. Además, dos vacas y varios animales de corral que murieron calcinados a consecuencia del incendio.

El propietario del inmueble, René Victoriano Castañón Velásquez, de 59 años, indicó que las pérdidas materiales superan los Q100 mil. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Jornada de protestas: Bloqueos en carreteras y recorrido de caravanast
Nacionales

Jornada de protestas: Bloqueos en carreteras y recorrido de caravanas

07:02 AM, Sep 09
PNC anuncia plan de actuación ante posibles bloqueos y protestast
Nacionales

PNC anuncia plan de actuación ante posibles bloqueos y protestas

06:36 AM, Sep 09
Incendio deja pérdidas materiales y animales muertos en San Marcost
Nacionales

Incendio deja pérdidas materiales y animales muertos en San Marcos

07:23 AM, Sep 09
Carlos Alcaraz eliminado en cuartos de final del US Opent
Deportes

Carlos Alcaraz eliminado en cuartos de final del US Open

07:23 AM, Sep 09
Familias Reales se reúnen en Oslo para decir adiós al Rey Harald Vt
Internacionales

Familias Reales se reúnen en Oslo para decir adiós al Rey Harald V

06:53 AM, Sep 09

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalReal MadridEstados UnidosEE.UU.redes socialesLiga Nacionalviral
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar