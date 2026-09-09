Incendio deja pérdidas materiales y animales muertos en San Marcos

Un incendio estructural se registró en el Cantón San Miguel, de la aldea San Andrés Chapil, en el municipio de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, donde una cocina y una bodega fueron consumidas por las llamas.
Los Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar a bordo de la unidad BD-12 para controlar el siniestro. Los socorristas informaron que trabajaron durante aproximadamente una hora y media y utilizaron alrededor de 850 galones de agua para sofocar el fuego.
De acuerdo con la información proporcionada por los cuerpos de socorro, en la bodega se almacenaban zacate, maíz, leña y madera. Además, dos vacas y varios animales de corral que murieron calcinados a consecuencia del incendio.
El propietario del inmueble, René Victoriano Castañón Velásquez, de 59 años, indicó que las pérdidas materiales superan los Q100 mil. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7