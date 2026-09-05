Controlan incendio en centro comercial de calzada Roosevelt

Bomberos Municipales reportaron que, durante la madrugada de este sábado, 5 de septiembre de 2026, trabajaron dentro de un centro comercial de la calzada Roosevelt y 25 calle de la zona 11 para apagar las llamas de un incendio que amenazaba con expandirse a varios locales.
Nacionales
Controlan incendio dentro de centro comercial de la calzada Roosevelt
Los cuerpos de socorro trabajaron dentro de un centro comercial de la calzada Roosevelt, para apagar un incendio estructural.
- por Eliseo de León
- 08:09, Sep 05 2026
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