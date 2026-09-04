 Capturan a sospechoso de ataques simultáneos a la PNC
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Capturan a implicado en ataques simultáneos contra la PNC

El individuo es presunto responsable de participar en los hechos que cobraron la vida de 11 policías en enero.

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El individuo fue detenido en la zona 12 de Villa Nueva por su presunta vinculación con los ataques simultáneos contra la PNC., PNC
El individuo fue detenido en la zona 12 de Villa Nueva por su presunta vinculación con los ataques simultáneos contra la PNC. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad confirmaron este viernes, 4 de septiembre, la captura de un hombre que presuntamente sería responsable de participar en los ataques armados simultáneos perpetrados a inicios de 2026 contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en diferentes sectores de Guatemala.

La jornada violenta que se vivió el 18 de enero cobró la vida de al menos 11 integrantes de la institución de seguridad y dejó a otros heridos. Las autoridades atribuyeron las agresiones a grupos de pandillas.

El boletín preliminar emitido hoy detalla que el individuo detenido estaría implicado en los ataques contra la policía que ocurrieron en la vía pública en el municipio de Villa Nueva.

Su aprehensión estuvo a cargo del personal de la Comisaría 14 y se dio en el marco de un operativo implementado en la colonia La Esperanza, zona 12 de la referida localidad.

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El Ministerio Público solicitó que Harol Yeraldo Salguero sea enviado a juicio por su presunta implicación en los ataques simultáneos contra agentes de la PNC.

Ataques simultáneos contra policías

Once policías fueron asesinados en enero de 2026 por presuntos pandilleros en represalia después de que las autoridades retomaran el control de tres cárceles que registraron motines un día antes.

Debido a la ola de violencia, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, declaró un estado de Sitio que se mantuvo vigente por 30 días y que permitió a las autoridades hacer arrestos sin orden judicial. A esta medida le siguió la implementación de estados de Prevención durante al menos tres meses.

El Gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha viven una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de las estructuras criminales a una cárcel de alta seguridad denominada 'Renovación I' y les cesaron sus privilegios habilitados en Administraciones anteriores.

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