 Chats vincularían a 'Liro Rebelde' con ataques contra PNC
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“Ese fui yo”: MP exhibe chats e imágenes que vincularían a alias “Liro Rebelde” con ataques a la PNC

El Ministerio Público solicitó que Harol Yeraldo Salguero sea enviado a juicio por su presunta implicación en los ataques simultáneos contra agentes de la PNC.

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Audiencia contra Harol Yeraldo Salguero Morales, alias “Liro Rebelde", implicado en los ataques contra la PNC.,
Audiencia contra Harol Yeraldo Salguero Morales, alias “Liro Rebelde", implicado en los ataques contra la PNC. / FOTO:
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En el Juzgado de Mayor Riesgo "A", a cargo de Claudette Domínguez, se retomó este jueves 3 de septiembre la audiencia de etapa intermedia en contra de Harol Yeraldo Salguero Morales, alias "Liro Rebelde", a quien la fiscalía señala de estar implicado en los ataques simultáneos contra la Policía Nacional Civil (PNC) ocurridos a inicios de 2026.

El sindicado permanece detenido en el Centro Preventivo Para Hombres de la zona 18 y compareció por medio de videoconferencia.

Durante la diligencia, el Ministerio Público (MP) presentó ante la jueza el material que fue extraído al analizar el teléfono móvil decomisado al procesado, que incluía conversaciones orales, mensajes de texto y vía WhatsApp, así como imágenes que mostraban armas y las áreas donde fueron cometidas las agresiones contra las fuerzas de seguridad.

En algunos de los videos se pudieron observar las conversaciones del sindicado correspondientes al 18 de enero de 2026, día en que se registraron los hechos que cobraron la vida de al menos 11 agentes de la PNC. También se evidenciaba a tres personas que, según el ente investigador, acompañaron a Salguero Morales para perpetrar los ataques con armas AK47.

Mensajes vinculan a "Liro Rebelde"

En las grabaciones mostradas durante la audiencia se incluía un audio relacionado con una conversación donde el señalado le mencionó a su interlocutor una frase que lo vincularía directamente con las agresiones: "Ese fui yo". Sus palabras se escucharon tras revelarse imágenes de los ataques registrados contra los agentes de la PNC.

Al finalizar su presentación, el MP solicitó formalmente a la jueza Domínguez que se dicte auto de apertura a juicio contra "Liro Rebelde" para que pueda enfrentar a la justicia por su implicación en los hechos.

Al pandillero se le acusa de lo delitos de posesión para el consumo y portación ilegal de arma de fuego, asesinato en grado de tentativa, terrorismo y asociación ilícita.

La togada anunció que quedaría programada para el 21 de septiembre de 2026 la audiencia en la que se dará a conocer la resolución definitiva con respecto a si el sospechoso estaría enfrentando juicio.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

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