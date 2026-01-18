 Al menos cuatro agentes de PNC mueren en ataques simultáneos
Nacionales

Al menos cuatro agentes de PNC mueren en ataques simultáneos

Bomberos Municipales y Voluntarios reportaron la muerte de cuatro agentes de la PNC en diferentes escenarios, tras ataques armados.

Compartir:
Los cuerpos de socorro reportaron dos casos con agentes PNC fallecidos en la calzada Aguilar Batres., Bomberos
Los cuerpos de socorro reportaron dos casos con agentes PNC fallecidos en la calzada Aguilar Batres. / FOTO: Bomberos

Bomberos Municipales reportaron un ataque armado en la calzada Aguilar Batres y 49 calle de la zona 12, en el que fallecieron dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Asimismo, Bomberos Voluntarios confirmaron que otros dos agentes de la PNC fallecieron en la misma calzada, pero sobre la 50 calle de la zona 12, frente Centro de Justicia de Villa Nueva.

Según las imágenes compartidas por los cuerpos de rescate, en uno de los escenarios, los agentes de la PNC viajaban en motocicleta. El otro escenario ocurrió frente a la sede de justicia antes descrita; en ambos lugares se espera la llegada del Ministerio Público (MP) para realizar los trámites de rigor.

Ataque armado contra PNC: Cierran el descenso de Villalobos

La PMT de Villa Nueva alertó sobre un cierre vial, tras un ataque armado en contra de agentes de la PNC.

En Portada

Jefe del Interior confirma muerte de siete agentes de la PNCt
Nacionales

Jefe del Interior confirma muerte de siete agentes de la PNC

11:53 AM, Ene 18
Suspenden clases en todo el país por hechos de violenciat
Nacionales

Suspenden clases en todo el país por hechos de violencia

11:15 AM, Ene 18
Suspenden estaciones del Transmetro y pasos y pedalest
Nacionales

Suspenden estaciones del Transmetro y "pasos y pedales"

11:40 AM, Ene 18
Director de la PNC sugiere estado de Excepción en cárcelest
Nacionales

Director de la PNC sugiere estado de Excepción en cárceles

11:07 AM, Ene 18

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridVenezuelaFutbol GuatemaltecoLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos