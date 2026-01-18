Al menos cuatro agentes de PNC mueren en ataques simultáneos

Bomberos Municipales reportaron un ataque armado en la calzada Aguilar Batres y 49 calle de la zona 12, en el que fallecieron dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Asimismo, Bomberos Voluntarios confirmaron que otros dos agentes de la PNC fallecieron en la misma calzada, pero sobre la 50 calle de la zona 12, frente Centro de Justicia de Villa Nueva.
Según las imágenes compartidas por los cuerpos de rescate, en uno de los escenarios, los agentes de la PNC viajaban en motocicleta. El otro escenario ocurrió frente a la sede de justicia antes descrita; en ambos lugares se espera la llegada del Ministerio Público (MP) para realizar los trámites de rigor.