MP solicita sobreseimiento para señalado por ataques a PNC

El Ministerio Público (MP) solicito al Juzgado de Mayor Riesgo D el sobreseimiento y suspensión condicional de la persecución penal a favor de Edwin Fernando Xol Raymundo, de quien se sospechaban posibles vínculos con los ataques simultáneos contra las fuerzas de seguridad ocurridos a inicios del presente año.
En la judicatura, a cargo de la jueza Abelina Cruz Toscano, continuó este miércoles 2 de septiembre la audiencia de etapa intermedia en seguimiento del expediente que vincula a esta persona. Durante la misma, las partes expusieron sus argumentos.
La fiscalía solicitó el cierre del caso al determinarse que el sindicado no tuvo relación con los tiroteos que cobraron la vida de al menos 11 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y dejaron a otros heridos.
A Xol Raymundo se le imputaron delitos de asesinato, terrorismo y asociación ilícita, que tanto el MP como la defensa pidieron que le sean retirados.
Ataques simultáneos contra policías
Once policías fueron asesinados el domingo 18 de enero de 2026 por presuntos pandilleros en represalia después de que las autoridades retomaran el control de tres cárceles que registraron motines un día antes.
Debido a la ola de violencia, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, declaró un estado de Sitio que se mantuvo vigente por 30 días y que permitió a las autoridades hacer arrestos sin orden judicial. A esta medida le siguió la implementación de estados de Prevención durante al menos tres meses.
El Gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha viven una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de las estructuras criminales a una cárcel de alta seguridad denominada 'Renovación I' y les cesaron sus privilegios habilitados en Administraciones anteriores.
* Con información de Omar Solís y Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7