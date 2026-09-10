 Bayern Múnich debuta con triunfo en la Champions League
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Bayern Múnich debuta con triunfo en la Champions League

Con goleada sobre el Bodø/Glimt, el Bayer Múnich suma sus primeros tres puntos en la fase de liga.

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Bayern Múnich debuta con triunfo en la Champions League 2026-2027
Bayern Múnich debuta con triunfo en la Champions League 2026-2027 / FOTO: EFE
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El Bayern Múnich alemán recibió en el Allianz Arena al Bodø/Glimt noruego en la fecha inaugural de la fase de liga de la UEFA Champions League, donde el conjunto que dirige el técnico Vincent Kompany superó en posesión del balón a los dirigidos por Kjetil Knutsen, pero que fueron incapaces de abrir el marcador en el primer tiempo, a pesar de haber tenido más de 10 remates a puerta.

Una atajada espectacular de Nikita Haikin, una pelota al paral y una salvada en la línea de gol fueron las jugadas más destacadas de esta primera etapa de partido.

A los 5 minutos, un centro de Joshua Kimmich encontró de cabeza a Luis Díaz muy cerca de la portería; Nikita Haikin respondió con una parada crucial. Poco después Harry Kane probó desde la frontal y el portero noruego volvió a detener el remate.

En la recta final del primer tiempo el Bayern Múnich apretó más. Kimmich disparó desde fuera del área y el balón impactó en el poste. Luego, un voleo suyo desde el centro del área fue detenido por Haikin con las piernas.

Musiala también exigió al portero con un tiro potente. A pesar de la superioridad clara en disparos (alrededor de 11 intentos, varios a puerta) y toques en el área rival, el marcador se mantuvo en blanco.

El árbitro añadió un par de minutos y el descanso llegó con 0-0. El Bayern se fue a los vestuarios con la sensación de haber merecido más, mientras Bodø/Glimt celebraba haber sobrevivido al temporal inicial gracias a la solidez defensiva y a las intervenciones de Haikin, quien terminó con molestias en la ingle, y para el segundo tiempo ya no pudo continuar. Su lugar lo ocupó Julian Faye Lund.

El tiempo de los goles 

En la segunda parte, el Bayern dio un recital, con goles de todos los colores. No tardó nada en tomar ventaja tras el intermedio y fue Jamal Musiala el que abrió la cuenta, en la primera acción del segundo acto.

El segundo llegó a la hora de juego, en una falta lateral que sacó Michael Olise y cabeceó Harry Kane, siempre en la cita con el gol. Nada paraba ya al combinado muniqués que afrontó el choque después de un empate sin goles en la última jornada de la Bundesliga.

El Bodo Glims bajó los brazos y encajó el tercero en el 78, cuando Alphonso Davies recogió el rechace de un saque de esquina y desde fuera del área ejecutó un tiro que no fue capaz de ver Julian Lund.

El cuarto, el colofón, fue el más brillante. De Olise. Kompany realizó los cambios en masa, pero dejó al francés sobre el campo. Un golazo, un disparo desde lejos, fue el cuarto, y el quinto, en el añadido, también llegó con un tiro desde la frontal.

Fue el broche al éxito germano, una declaración de intenciones, una vez más que plasmó la enorme diferencia entre el candidato y la revelación.

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Celebración del Bayern Múnich ante el Bodø/Glimt - EFE

*Información EFE.  

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