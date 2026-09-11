 Conferencia de prensa de Lester Martínez en Guatemala
Deportes

Lester Martínez espera su gran oportunidad, el duelo ante “Canelo” Álvarez

El boxeador guatemalteco reconoció que, “hacer unas siguientes peleas en Guatemala es casi un hecho”.

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Lester Martínez brindó este viernes una conferencia de prensa
Lester Martínez brindó este viernes una conferencia de prensa / FOTO: Luis Rolando Solares
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El boxeador guatemalteco Lester Martínez compareció este día a una conferencia de prensa tras su sonoro triunfo ante el croata Luka Plantić el pasado sábado 29 de agosto y que le sirvió para retener el título interino del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Lester Martínez estuvo acompañado por Héctor Arreola, uno de los entrenadores con los cuales cuenta el boxeador petenero. En su corta intervención, Arreola dijo: "La mayoría de personas que han trabajado con Lester han sido de cuna guatemalteca, del cual yo fui parte bastante tiempo, y ahora estoy siendo parte del proceso top mundial y me siento orgulloso y afortunado de estar ahí".

Durante su espacio, Lester Martínez comentó: "Son muchos años que llevamos trabajando en esto. Muchos días, muchos entrenos". Martínez reiteró que seguirá defendiendo el título interino hasta lograr el título absoluto, el cual es su sueño.

Durante la fase de preguntas y respuestas, Lester Martínez recordó el triunfo ante Luka Plantić: "Fuimos teniendo más el control adelante del quinto round. Pero para ganar de esa manera (nocaut) nos preparamos".  

Lester Martínez espera decisión del CMB durante Convención Anual

El boxeador guatemalteco busca combate ante Mbilli o “Canelo”, pero el Consejo lo estaría obligando a una pelea extra, pero en noviembre el panorama podría cambiar.

Lester y su sueño de pelear contra "Canelo" Álvarez

Lester Martínez se refirió a la oportunidad que espera de tener una pelea con el mejor boxeador para él, que es "Canelo" Álvarez: "Sabía que en algún momento de la vida iba a pasar, pero no por ser engreído, pero teniendo mucha seguridad y fe de que en algún momento la vida me tenía y lo que estoy viviendo. Tengo más expectativas de mí de hacer una pelea contra uno de los mejores boxeadores del mundo (Saúl "Canelo" Álvarez) porque ahí está la oportunidad, y sería de aprovechar ese momento, y sería la oportunidad qué tanto esperamos".

Sobe su siguiente rival, para poder optar a la pelea por el título absoluto, Lester Martínez dijo que: "Debe ser un boxeador de talla mundial, como lo fue Luka Plantić o Christian Mbili, pero el siguiente rival, seguramente será fuerte también". Y en esa línea, reconoció que el presidente del Consejo Mundial de Boxeo ya dijo que debería hacer una segunda defensa de su título.

Sobre una pelea en territorio nacional, Martínez aseguró: "Gracias a Dios la gente quiere que hagamos una pelea acá, y nosotros ya estamos en esas pláticas. Hacer unas siguientes peleas en Guatemala es casi un hecho".

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Lester Martinez mantiene su invicto. - Emisoras Unidas

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