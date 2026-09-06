Lester Martínez espera decisión del CMB en Convención Anual

El boxeador Lester Martínez demostró una vez más, tras su último triunfo ante el croata Luka Plantić, que tiene todos los elementos para poder ir a un combate con el campeón absoluto del peso supermediano (168 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El deportista petenero siempre ha dicho que uno de sus sueños es pelear ante el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, pero al parecer cuando todo el país veía ese panorama cercano, el Consejo tiene la última palabra y eso afecta al chapín.
"Aunque Lester Martínez aseguró que está listo para enfrentar al ganador de Christian Mbilli y Saúl "Canelo" Álvarez, quienes disputan el título el próximo 31 de octubre, todo apunta a que tendrá que hacer otra pelea y esperar. Así lo consideró Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, quien dejó en claro que en todo este 2026 hubo muchos cambios respecto a lo dictaminado en la Convención Anual del año pasado y, a casi dos meses de la pelea entre el actual campeón supermediano, Mbilli, y el retador mexicano, Lester podría tener otra pelea antes de ir por el cetro absoluto", eso lo explica el medio especializado en boxeo, Izquierdazo.
"Lo más seguro es que Lester tenga que hacer una pelea porque ‘Canelo’ contra Mbilli es hasta octubre, el 31, y después viene el cierre del año. Entonces es muy probable que Lester vuelva a subir al ring", declaró a Izquierdazo Mauricio Sulaimán.
Como referencia de lo ocurrido en la Convención Anual 2025, donde estaba vacante el título de las 168 libras, se había ordenado a Christian Mbilli que lo disputará contra Hamzah Sheeraz, el ganador enfrentaría a Lester, mientras que Luka Plantić y Jaime Munguía tendrían una eliminatoria para encontrar retador. Pero Sheeraz rechazó la pelea, Mbilli fue elevado de campeón interino a campeón regular y Lester disputó y ganó el interino a Immanuwel Aleem y lo defendió contra Luka Plantić.
Lester Martínez apela a la Convención Anual 2026
Y aunque el guatemalteco aseguró que quiere en su próxima pelea a Mbilli o "Canelo", todo apunta a que tendrá que hacer otra pelea antes de tener esa soñada oportunidad, aunque su situación se determinará en noviembre, durante la 64 Convención Anual del CMB que se realizará en Acapulco del 8 al 13 de noviembre.
"En la convención (se determinará la situación en peso supermedio)", afirmó Sulaimán. "En noviembre ya habrá peleado ‘Canelo’, ya se tendrá un panorama más claro de qué sucederá en esa división", se aseguró.