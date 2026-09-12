 Argentino es operado de urgencia tras choque con su portero
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Jugador argentino es operado de urgencia tras choque con su portero

El defensor sufrió fracturas en varias costillas y un neumotórax tras el choque. Fue operado y le colocaron un tubo de avenamiento pleural.

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Jugador argentino es operado de urgencia tras choque con su portero - RR.SS.
Jugador argentino es operado de urgencia tras choque con su portero / FOTO: RR. SS.
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El defensor argentino Emmanuel Mammana, jugador del Vélez Sarsfield, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente después de sufrir una grave lesión durante el partido frente a Newell's Old Boys, correspondiente a la primera división del fútbol argentino. El zaguero de 30 años protagonizó un fuerte choque con el guardameta de su equipo, Tomás Marchiori, que encendió las alarmas y obligó a retirarlo del terreno de juego en camilla.

El incidente ocurrió a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando Newell's ejecutó un tiro libre. Marchiori salió de su área para intentar despejar el balón con los puños, pero terminó impactando con Mammana, quien quedó tendido sobre el césped. Tras recibir atención médica durante varios minutos, el defensor fue trasladado en ambulancia al Sanatorio de la Mujer, en Rosario, donde los estudios determinaron que había sufrido un traumatismo en el hemitórax derecho, con fracturas en varias costillas y un neumotórax.

Este el estado de salud del jugador argentino

Vélez Sarsfield informó que Mammana fue sometido a una intervención para colocarle un tubo de avenamiento pleural y posteriormente quedó internado en la unidad de cuidados intensivos como medida preventiva. El club señaló que el futbolista se encontraba estable y que su evolución clínica determinará los siguientes pasos, incluida la posibilidad de una nueva intervención para tratar las fracturas costales. El encuentro terminó con empate 1-1.

Mammana se formó en las divisiones inferiores de River Plate, club con el que debutó profesionalmente en 2014. Dos años después dio el salto al fútbol europeo para jugar con el Olympique de Lyon y posteriormente defendió los colores del Zenit de San Petersburgo. También tuvo un paso por el Sochi de Rusia antes de regresar a River en 2022. Desde enero de 2024, el defensor forma parte del plantel de Vélez Sarsfield.

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