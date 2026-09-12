Rodrigo de Paul es atacado en redes sociales

El altercado entre el argentino Rodrigo De Paul y el polaco Robert Lewandowski durante el empate 1-1 entre Inter Miami y Chicago Fire en la MLS del pasado miércoles 9 de septiembre generó una oleada de críticas en redes sociales contra el volante sudamericano.
En los minutos finales del partido disputado en Soldier Field, De Paul intervino para defender a su compañero Ian Fray tras un empujón del delantero polaco. Cara a cara, el mediocampista le soltó frases como "¡Sos un cagón!" y, según reportes y lectura de labios, "¿Quién sos, bobo? Yo gané dos Copas América y un Mundial. ¿Vos?".
Lewandowski, autor del gol local, respondió con sonrisas y luego restó importancia al episodio. El video se viralizó de inmediato y las redes se llenaron de ataques a Rodrigo De Paul.
Rodrigo de Paul, víctima de ataques en redes sociales
Usuarios, incluidos muchos compatriotas, lo acusaron de soberbia y de minimizar la carrera de uno de los máximos goleadores de la historia.
Otros señalaron el contraste: mientras Rodrigo De Paul presume títulos colectivos con la selección argentina, Lewandowski acumula Champions League, múltiples ligas y un registro individual excepcional.
El periodista Mariano Closs fue uno de los más duros en televisión: "Líder es Messi, después el resto es impostado. Lewandowski tiene una carrera que De Paul no tiene".
Comentarios en Instagram y X reiteraron que el argentino actúa como "guardaespaldas de Messi" y que sus logros dependen del grupo. Frases como "Estoy harto de De Paul" o "No tiene derecho a hablarle así a un ídolo" se repitieron.
Aunque algunos defendieron el carácter combativo del "Motorcito", la mayoría de las reacciones cuestionó su actitud.
Lewandowski, por su parte, publicó fotos posteriores sin dramatismo. El episodio reavivó el debate sobre el valor de los títulos de selección frente a las carreras individuales en el futbol de élite.
Por ahora, cada publicación que hace Rodrigo De Paul, y en los posteos anteriores, muchas personas le hacen comentarios negativos, y otros aprovechan para publicar los logros, que son interminables, de Robert Lewandowsi.