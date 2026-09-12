 Rodrigo de Paul es atacado en redes sociales
Deportes

Tras altercado con Lewandowski, Rodrigo de Paul es atacado en redes sociales

Los perfiles en redes sociales del jugador argentino han sido inundado por miles de comentarios negativos y comparativos con los logros alcanzados por el polaco Lewandowski.

Compartir:
Rodrigo de Paul es fuertemente criticado en redes sociales
Rodrigo de Paul es fuertemente criticado en redes sociales / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El altercado entre el argentino Rodrigo De Paul y el polaco Robert Lewandowski durante el empate 1-1 entre Inter Miami y Chicago Fire en la MLS del pasado miércoles 9 de septiembre generó una oleada de críticas en redes sociales contra el volante sudamericano.

En los minutos finales del partido disputado en Soldier Field, De Paul intervino para defender a su compañero Ian Fray tras un empujón del delantero polaco. Cara a cara, el mediocampista le soltó frases como "¡Sos un cagón!" y, según reportes y lectura de labios, "¿Quién sos, bobo? Yo gané dos Copas América y un Mundial. ¿Vos?".

Lewandowski, autor del gol local, respondió con sonrisas y luego restó importancia al episodio. El video se viralizó de inmediato y las redes se llenaron de ataques a Rodrigo De Paul.

Rodrigo de Paul, víctima de ataques en redes sociales 

Usuarios, incluidos muchos compatriotas, lo acusaron de soberbia y de minimizar la carrera de uno de los máximos goleadores de la historia.

Otros señalaron el contraste: mientras Rodrigo De Paul presume títulos colectivos con la selección argentina, Lewandowski acumula Champions League, múltiples ligas y un registro individual excepcional.

El periodista Mariano Closs fue uno de los más duros en televisión: "Líder es Messi, después el resto es impostado. Lewandowski tiene una carrera que De Paul no tiene".

Comentarios en Instagram y X reiteraron que el argentino actúa como "guardaespaldas de Messi" y que sus logros dependen del grupo. Frases como "Estoy harto de De Paul" o "No tiene derecho a hablarle así a un ídolo" se repitieron.

Aunque algunos defendieron el carácter combativo del "Motorcito", la mayoría de las reacciones cuestionó su actitud.

Lewandowski, por su parte, publicó fotos posteriores sin dramatismo. El episodio reavivó el debate sobre el valor de los títulos de selección frente a las carreras individuales en el futbol de élite.

Por ahora, cada publicación que hace Rodrigo De Paul, y en los posteos anteriores, muchas personas le hacen comentarios negativos, y otros aprovechan para publicar los logros, que son interminables, de Robert Lewandowsi.  

En Portada

Gobierno asegura abastecimiento de combustibles y liberación de bloqueost
Nacionales

Gobierno asegura abastecimiento de combustibles y liberación de bloqueos

04:29 PM, Sep 12
CACIF reconoce las acciones para garantizar la libre locomociónt
Nacionales

CACIF reconoce las acciones para garantizar la libre locomoción

03:32 PM, Sep 12
Camión sin frenos invade carril contrario en ruta al Atlánticot
Nacionales

Camión sin frenos invade carril contrario en ruta al Atlántico

12:00 PM, Sep 12
Dos pasajeros causan disturbios y son amarrados en pleno vuelot
Internacionales

Dos pasajeros causan disturbios y son amarrados en pleno vuelo

01:35 PM, Sep 12
José Mourinho: A los 45 minutos, el partido estaba acabadot
Deportes

José Mourinho: A los 45 minutos, el partido estaba acabado

06:19 PM, Sep 12

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalEE.UU.Estados UnidosLiga NacionalReal MadridSeguridadCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar