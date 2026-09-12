 Pasajeros turbulentos: disturbios y amarre en pleno vuelo
Internacionales

Dos pasajeros causan disturbios y son amarrados en pleno vuelo

Los dos hombres presuntamente escupieron y dieron cabezazos a miembros de la tripulación.

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Pasajeros son asegurados a sus asientos tras protagonizar altercado durante vuelo de 14 horas., Captura de pantalla video de Instagram.
Pasajeros son asegurados a sus asientos tras protagonizar altercado durante vuelo de 14 horas. / FOTO: Captura de pantalla video de Instagram.
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Dos pasajeros fueron sometidos y asegurados a sus asientos durante un vuelo de aproximadamente 14 horas entre Melbourne, Australia, y Doha, Qatar, luego de que presuntamente amenazaran a otros viajeros y afirmaran que tenían un arma.

El incidente ocurrió el viernes 11 de septiembre a bordo del vuelo VA7 de Virgin Australia, operado por Qatar Airways, que despegó del aeropuerto de Melbourne alrededor de las 16:00 horas.

De acuerdo con testimonios recogidos por medios australianos, los dos hombres mostraron un comportamiento inquieto y agresivo desde los primeros momentos del viaje. Una pasajera declaró al Sydney Morning Herald que ambos se levantaban constantemente de sus asientos, caminaban por la cabina e invadían el espacio de otros viajeros.

Los pasajeros también habrían manipulado pertenencias ajenas mientras revisaban repetidamente su propio equipaje en busca de objetos que aseguraban haber extraviado. La situación aumentó de tensión aproximadamente seis horas antes de llegar a Doha, cuando comenzaron a discutir y posteriormente se enfrentaron físicamente.

Pasajeros habrían lanzado amenazas 

Durante el altercado, los hombres habrían lanzado amenazas contra pasajeros y miembros de la tripulación. Incluso aseguraron que tenían un arma, aunque hasta el momento no existe información oficial que confirme la presencia de algún arma a bordo.

Videos difundidos en redes sociales muestran a integrantes de la tripulación y a otros viajeros intentando controlar a los pasajeros. Según los testigos, ambos habrían escupido y dado cabezazos a miembros de la tripulación durante los intentos por inmovilizarlos.

Al menos seis personas habrían sido necesarias para sujetar a cada uno. Finalmente, fueron asegurados a sus asientos con cinchos de plástico mientras la aeronave continuaba su ruta.

Qatar Airways confirmó que los dos pasajeros estuvieron involucrados en una confrontación física y que fueron restringidos hasta el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Hamad, donde quedaron bajo custodia de las autoridades locales. Sus identidades y los posibles cargos en su contra aún no han sido divulgados.

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