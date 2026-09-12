 Condenan al líder del secuestro de Gianluigi Donnarumma
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Condenan al líder del secuestro de Gianluigi Donnarumma

El suceso ocurrió en el 2023, y las víctimas fueron el exportero del PSG y su pareja Alessia Elefante.

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Gianluigi Donnarumma, portero internacional de Francia
Gianluigi Donnarumma, portero internacional de Francia / FOTO: EFE
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Ilyas Kherbouch, 21 años y apodado 'Ganito', ha sido condenado a nueve años de cárcel y 80 mil euros (708 mil 80 quetzales) de multa por haber encabezado el violento secuestro en julio de 2023 del portero internacional italiano, Gianluigi Donnarumma, entonces en el París Saint-Germain (PSG), y de su pareja Alessia Elefante, quien estaba embarazada, y quien sufrió un aborto espontáneo poco tiempo después.

En una sentencia divulgada en la madrugada de este sábado, tras un proceso que se celebró el 10 y el 11 de septiembre en el Tribunal Correccional de París y que tuvo que ser interrumpido por insultos y amenazas de 'Ganito', su colega Khyan Mamouni, 22 años y designado por la acusación como el otro cerebro de la operación, fue absuelto.

Otro de los participantes, Moktar Diop, 24 años, ha sido condenado a cinco años de cárcel, dos exentos de cumplimiento.

El actual portero del Manchester City y su pareja, Alessia Elefante, no asistieron al juicio.

Así fue el secuestro

El asalto y secuestro a la casa del meta italiano en el lujoso distrito VIII de París fue de una especial violencia, pues ambos llegaron a ser maniatados y golpeados.

Elefante estaba embarazada de solo unas semanas y, poco después del incidente, perdió al feto en un aborto espontáneo.

El botín estimado que se llevaron los asaltantes fue en torno a un millón de euros (8 millones 851 mil quetzales).

Gianluigi Donnarumma gana el ‘The Best’ al mejor portero

Gianluigi Donnarumma y Hannah Hampton fueron reconocidos con el premio The Best a mejores guardametas, coronando temporadas brillantes en clubes y selecciones.

Las condenas por secuestro a Donnarumma

  • Ilyas Kherbouch ("Ganito"): El joven de 21 años, considerado el cerebro de la operación que coordinó el asalto desde su celda en prisión, recibió la pena principal de 9 años de cárcel. Durante el juicio provocó interrupciones debido a insultos y amenazas
  • Moktar Diop: Participante de 24 años que actuó en el lugar de los hechos, fue condenado a cinco años de prisión (dos de ellos exentos de cumplimiento bajo libertad vigilada)
  • Khyan Mamouni: El otro acusado de orquestar el plan desde la cárcel fue absuelto por el tribunal.
Donnarumma sufre un traumatismo facial con “múltiples heridas”

El portero del PSG, Gianluigi Donnarumma, recibió un fuerte golpe por parte de Wilfried Singo, jugador del Mónaco.

*Información EFE.

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