Condenan al líder del secuestro de Gianluigi Donnarumma

Ilyas Kherbouch, 21 años y apodado 'Ganito', ha sido condenado a nueve años de cárcel y 80 mil euros (708 mil 80 quetzales) de multa por haber encabezado el violento secuestro en julio de 2023 del portero internacional italiano, Gianluigi Donnarumma, entonces en el París Saint-Germain (PSG), y de su pareja Alessia Elefante, quien estaba embarazada, y quien sufrió un aborto espontáneo poco tiempo después.
En una sentencia divulgada en la madrugada de este sábado, tras un proceso que se celebró el 10 y el 11 de septiembre en el Tribunal Correccional de París y que tuvo que ser interrumpido por insultos y amenazas de 'Ganito', su colega Khyan Mamouni, 22 años y designado por la acusación como el otro cerebro de la operación, fue absuelto.
Otro de los participantes, Moktar Diop, 24 años, ha sido condenado a cinco años de cárcel, dos exentos de cumplimiento.
El actual portero del Manchester City y su pareja, Alessia Elefante, no asistieron al juicio.
Así fue el secuestro
El asalto y secuestro a la casa del meta italiano en el lujoso distrito VIII de París fue de una especial violencia, pues ambos llegaron a ser maniatados y golpeados.
Elefante estaba embarazada de solo unas semanas y, poco después del incidente, perdió al feto en un aborto espontáneo.
El botín estimado que se llevaron los asaltantes fue en torno a un millón de euros (8 millones 851 mil quetzales).
Las condenas por secuestro a Donnarumma
- Ilyas Kherbouch ("Ganito"): El joven de 21 años, considerado el cerebro de la operación que coordinó el asalto desde su celda en prisión, recibió la pena principal de 9 años de cárcel. Durante el juicio provocó interrupciones debido a insultos y amenazas
- Moktar Diop: Participante de 24 años que actuó en el lugar de los hechos, fue condenado a cinco años de prisión (dos de ellos exentos de cumplimiento bajo libertad vigilada)
- Khyan Mamouni: El otro acusado de orquestar el plan desde la cárcel fue absuelto por el tribunal.
*Información EFE.